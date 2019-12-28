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28 грудня 2019, субота, 15:51 4
Силові структури 2019-12-28T15:58:57+02:00
Українські Новини
Пункт пропуску "Майорське" у Донецькій області закриють на добу

Пункт пропуску "Майорське" у Донецькій області закриють на добу

Надежда Комендантова
КПВВ
Майорське. Фото: Держприкордонслужба
Майорське. Фото: Держприкордонслужба

Пункт пропуску "Майорське" Донецької області буде закритий 29 грудня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу Операції об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Згідно з розпорядженням Командувача об'єднаних сил, з технічних причин пропускні операції через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" 29 грудня цього року здійснюватись не будуть", - сказано в ньому.

Державна прикордонна служба україни просить усіх громадян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і скористатися іншими контрольними пунктами в'їзду-виїзду для перетину лінії розмежування.

Як повідомляли Українські Новини, штаб ООС повідомляв про закриття пункт пропуску "Новотроїцьке" з 8:00 до 12:00 22 грудня через ремонт електромережі.

В кінці липня контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське в Донецькій області відновив роботу після того, як на КПВВ знайшли 12 вибухонебезпечних предметів.

Раніше повідомили про "мінування" пункту пропуску "Майорське" в Донецькій області. Згідно з повідомленням, цивільні особи, що перетинали лінію розмежування в контрольному пункті, і особовий склад, який здійснює контрольно-перевірочні заходи, евакуйовані у безпечне місце.

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