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21 июля 2019, воскресенье, 10:24 132
Силовые структуры 2019-07-21T12:15:02+03:00
Українські Новини
КПВВ "Майорское" на Донбассе не работает из-за "минирования"

КПВВ "Майорское" на Донбассе не работает из-за "минирования"

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" Донецкой области временно не работает из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В 06:45 в службу "102" полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Чтобы гарантировать надлежащую безопасность для мирного населения штаб операции Объединенных сил решил приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка - Бахмут", - говорится в нем.

Согласно сообщению, гражданские лица, пересекавшие линию разграничения в контрольном пункте, и личный состав, который осуществляет контрольно-проверочные мероприятия, эвакуированы в безопасное место.

На данный момент территория КПВВ обследуется группой разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и принимаются необходимые меры безопасности.

Остальные контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция проводила эвакуацию 5 тыс. человек из-за сообщения о минировании 32 объектов в Кривом Роге.

Ранее неизвестный сообщил о минировании 10 многоэтажных домов, среди которых дом, входящий в жилой комплекс, где проживают родители Президента Владимира Зеленского, и 5 больниц в Кривом Роге (Днепропетровская область). "Минирование" дома родителей Зеленского и еще 15 зданий в Кривом Роге расследуют как теракт.

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