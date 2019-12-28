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28 грудня 2019, субота, 15:10 6
Політика 2019-12-28T15:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський підтвердив обмін полоненими 29 грудня

Зеленський підтвердив обмін полоненими 29 грудня

Елизавета Драбкина
Обмін полоненими, Обмін заручниками, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими повинен відбутися 29 грудня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Він зазначив, що звільнення незаконно утримуваних українців може відбутися в неділю, 29 грудня, проте до цих пір не завершена процедура верифікації списків.

"Повинен бути обмін (полонених) завтра. Ми чекаємо на це. Поки що не повністю завершена верифікація всіх людей", - заявив Зеленський під час спілкування з журналістами в Івано-Франківській області.

Як повідомляли Українські Новини, Приморський районний суд Одеси в п'ятницю, 27 грудня, звільнив з-під варти 11 підозрюваних в скоєнні терористичних актів.

Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

Раніше також ТКГ обговорила обмін за принципом "всіх на всіх": підсумки зустрічі.

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