Близько 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік в потягах

У той час як на Новий рік запустили додатковий поїзд з Києва в три різні країни, приблизно17 тисяч пасажирів зустрінуть новорічну ніч у поїздах. Всього на новорічні свята курсуватиме 126 поїздів. Про це повідомили в прес-службі компанії "Укрзалізниця". "На поїзди, які курсуватимуть у новорічну ніч 2019\/2020, Укрзалізниця запропонувала 66 846 місць у потягах далекого прямування. З них 16 678 місць вже викуплено пасажирами, які будуть направлятися на свято або подорожувати по справах. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року стало західне напрям", - йдеться в повідомленні. Уточнюється, що для забезпечення нормальної роботи залізниці, на колії вийдуть додатково 49 поїздів. Як повідомляли Українські Новини, став відомий графік руху поїздів на 2019-2020 рік. Кілька поїздів змінили свої маршрути прямування і для декількох напрямків компанія передбачила продовження маршрутів. Тим часом "Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020.