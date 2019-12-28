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28 грудня 2019, субота, 12:25 8
Суспільство 2019-12-28T14:00:01+02:00
Українські Новини
Близько 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік в потягах

Близько 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік в потягах

Таня Войтюк
Укрзалізниця, Новий рік-2020, подорожі, Потяги
Провідники в
Провідники в "Укрзалізниця". Фото: Укрзалізниця

У той час як на Новий рік запустили додатковий поїзд з Києва в три різні країни, приблизно17 тисяч пасажирів зустрінуть новорічну ніч у поїздах. Всього на новорічні свята курсуватиме 126 поїздів.

Про це повідомили в прес-службі компанії "Укрзалізниця".

"На поїзди, які курсуватимуть у новорічну ніч 2019/2020, Укрзалізниця запропонувала 66 846 місць у потягах далекого прямування. З них 16 678 місць вже викуплено пасажирами, які будуть направлятися на свято або подорожувати по справах. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року стало західне напрям", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що для забезпечення нормальної роботи залізниці, на колії вийдуть додатково 49 поїздів.

Як повідомляли Українські Новини, став відомий графік руху поїздів на 2019-2020 рік. Кілька поїздів змінили свої маршрути прямування і для декількох напрямків компанія передбачила продовження маршрутів.

Тим часом "Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020.

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