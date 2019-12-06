Стал известен график движения поездов на 2019-2020 год: изменились маршруты и нумерации поездов

"Укрзализниця" опубликовала график движения поездов на 2019\/2020, который вступил в силу уже в это воскресенье, 8 декабря. Помимо изменений во времени движения поездов, Укрзализныця назначила 8 новых поездов в популярных направлениях. Об этом сообщается на официальной странице Укрзализници в facebook. Также несколько поездов изменили свои маршруты следования и для нескольких направлений компания предусмотрела продолжение маршрутов. "Уже в это воскресенье начнет действовать график движения поездов на 2019\/2020 годы. В нем 185 пар пассажирских поездов. Более 90% поездов в новом графике - это быстрые и ускоренные поезда. В международном сообщении: 20 пар поездов со странами Запада; 17 пар - со странами СНГ. Кроме того, Укрзализныця назначила 8 новых поездов в популярных направлениях", - говорится в сообщении. Сообщается, что назначено 8 новых поездов, большинство из которых будут курсировать в популярном западном направлении: № 192\/291 Львов - Днепр, № 203\/204 Львов - Днепр, № 179\/180 Львов - Днепр, № 129\/130 Полтава - Ворохта, № 201\/202 Львов - Ужгород, № 960\/961, 962\/963 Кошице - Мукачево, № 241\/242 Днепр - Одесса, № 233\/234 Киев - Винница. Для перевозок пассажиров в пиковые периоды Укрзализныця предусмотрела продолжение маршрутов поездов № 7\/8 Киев - Ивано-Франковск в Черновцы, № 75\/76 Кривой Рог - Киев и № 71\/72 Запорожье - Киев в Ужгород, № 140\/139 Лисичанск - Харьков \/ Днепр-Главный в Николаев. Кроме этого, предусмотрены сезонные поезда на летний период. Также в графике движения 2019\/2020 несколько пассажирских поездов изменили маршруты следования. В частности, поезд № 1\/2 Ивано-Франковск - Константиновка курсировать через Гребенка - Полтава-Южная - Красноград - Лозовая вместо Гребенки - Полтавы-Киевской - Харьков - Букина, благодаря чему пассажиры поезда достанутся конечной станции в обоих направлениях почти на 2:00 быстрее. Также изменят маршруты следования поезда № 357\/358 Киев - Рахов, № 161\/162 Николаев - Киев и № 67\/68 Киев - Варшава, в связи с чем несколько откорректирован график движения этих поездов. Также в новом графике изменили нумерацию поезда: № 63\/64 Днепр - Одесса на № 53\/54, № 247\/248 Житомир - Одесса на № 131\/132, № 641\/642 Кишинев - Одесса на № 841\/842 , № 61\/62 Санкт-Петербург - Кишинев на № 361\/362, № 73\/74 Москва - Кривой Рог на № 95\/96, № 95\/96 Мариуполь - Бахмут на №77 \/ 78. Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" запустит 19 дополнительных поездов к новогодним праздникам: даты и направления. Также "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов.