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06 декабря 2019, пятница, 13:42 1174
Общество 2019-12-06T13:42:39+02:00
Українські Новини
Стал известен график движения поездов на 2019-2020 год: изменились маршруты и нумерации поездов

Стал известен график движения поездов на 2019-2020 год: изменились маршруты и нумерации поездов

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Укразализныця, Дополнительные поезда на Новый год, Дополнительные поезда, График поездов
Укрзализниця. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Укрзализниця. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укрзализниця" опубликовала график движения поездов на 2019/2020, который вступил в силу уже в это воскресенье, 8 декабря. Помимо изменений во времени движения поездов, Укрзализныця назначила 8 новых поездов в популярных направлениях. Об этом сообщается на официальной странице Укрзализници в facebook

Также несколько поездов изменили свои маршруты следования и для нескольких направлений компания предусмотрела продолжение маршрутов.

"Уже в это воскресенье начнет действовать график движения поездов на 2019/2020 годы. В нем 185 пар пассажирских поездов. Более 90% поездов в новом графике - это быстрые и ускоренные поезда. В международном сообщении: 20 пар поездов со странами Запада; 17 пар - со странами СНГ. Кроме того, Укрзализныця назначила 8 новых поездов в популярных направлениях", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что назначено 8 новых поездов, большинство из которых будут курсировать в популярном западном направлении: № 192/291 Львов - Днепр, № 203/204 Львов - Днепр, № 179/180 Львов - Днепр, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львов - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево, № 241/242 Днепр - Одесса, № 233/234 Киев - Винница.

Для перевозок пассажиров в пиковые периоды Укрзализныця предусмотрела продолжение маршрутов поездов № 7/8 Киев - Ивано-Франковск в Черновцы, № 75/76 Кривой Рог - Киев и № 71/72 Запорожье - Киев в Ужгород, № 140/139 Лисичанск - Харьков / Днепр-Главный в Николаев. Кроме этого, предусмотрены сезонные поезда на летний период.

Также в графике движения 2019/2020 несколько пассажирских поездов изменили маршруты следования. В частности, поезд № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка курсировать через Гребенка - Полтава-Южная - Красноград - Лозовая вместо Гребенки - Полтавы-Киевской - Харьков - Букина, благодаря чему пассажиры поезда достанутся конечной станции в обоих направлениях почти на 2:00 быстрее. Также изменят маршруты следования поезда № 357/358 Киев - Рахов, № 161/162 Николаев - Киев и № 67/68 Киев - Варшава, в связи с чем несколько откорректирован график движения этих поездов.

Также в новом графике изменили нумерацию поезда: № 63/64 Днепр - Одесса на № 53/54, № 247/248 Житомир - Одесса на № 131/132, № 641/642 Кишинев - Одесса на № 841/842 , № 61/62 Санкт-Петербург - Кишинев на № 361/362, № 73/74 Москва - Кривой Рог на № 95/96, № 95/96 Мариуполь - Бахмут на №77 / 78.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" запустит 19 дополнительных поездов к новогодним праздникам: даты и направления.

Также "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов.

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