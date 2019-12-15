На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яке збільшило термін попереднього продажу квитків, призначила додаткові рейси поїзда "Чотири столиці" №32/31 "Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига" на період зимових свят.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Для задоволення попиту пасажирів на перевезення у період зимових свят "Укрзалізниця" за погодженням відповідних залізничних адміністрацій призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига. Так, з Києва поїзд відправиться в додаткові рейси 22 і 26 грудня, а назад з Риги - 23 та 27 грудня", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, поїзд "Чотири столиці" курсує з 28 вересня 2018 року, за цей час поїздом в обох напрямках подорожували 36 тис. пасажирів, близько 80% пасажиропотоку припадає на країни Балтії.

Як повідомляли Українські Новини, став відомий графік руху поїздів на 2019-2020 рік. Кілька поїздів змінили свої маршрути прямування і для декількох напрямків компанія передбачила продовження маршрутів.

Тим часом "Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020.