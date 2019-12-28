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28 грудня 2019, субота, 11:55 13
Верховна Рада і партії 2019-12-28T14:00:02+02:00
Українські Новини
У Раду подали законопроект про накопичувальну пенсію: що це означає для українців

У Раду подали законопроект про накопичувальну пенсію: що це означає для українців

Таня Войтюк
Пенсійний фонд, Пенсії, Пенсіонери, Рада
Пенсіонер. Фото: pexels
Пенсіонер. Фото: pexels

Після того, як Пенсійний фонд завершив виплату пенсій за грудень, до Верховної ради України внесли законопроект про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Основні витяги з документа виклав член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександр Панченко на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, пропонується встановити обов'язкові внески від роботодавців 2% і внески від працівників 1%. Також за бажанням працівника внески можуть збільшуватися, причому роботодавець у такому випадку теж збільшить їх паритетно. У той же час максимальний розмір внесків обмежать до 9%.

Крім того, передбачається створення Пенсійного Казначейства для акумулювання пенсійних внесків, а також підвищаться вимоги до всім сервіс-провайдерам.

Як повідомляли Українські Новини, середня зарплата для обчислення пенсії "перевалила" за 10 тисяч гривень.

Крім того, з 1 грудня 2019 Пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок мінімальних пенсій у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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