У Раду подали законопроект про накопичувальну пенсію: що це означає для українців

Після того, як Пенсійний фонд завершив виплату пенсій за грудень, до Верховної ради України внесли законопроект про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Основні витяги з документа виклав член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександр Панченко на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, пропонується встановити обов'язкові внески від роботодавців 2% і внески від працівників 1%. Також за бажанням працівника внески можуть збільшуватися, причому роботодавець у такому випадку теж збільшить їх паритетно. У той же час максимальний розмір внесків обмежать до 9%.

Крім того, передбачається створення Пенсійного Казначейства для акумулювання пенсійних внесків, а також підвищаться вимоги до всім сервіс-провайдерам.

Як повідомляли Українські Новини, середня зарплата для обчислення пенсії "перевалила" за 10 тисяч гривень.

Крім того, з 1 грудня 2019 Пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок мінімальних пенсій у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.