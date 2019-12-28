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28 грудня 2019, субота, 09:31 6
Силові структури 2019-12-28T10:58:11+02:00
Українські Новини
Податкова оштрафувала АЗС на 83 мільйонів гривень

Податкова оштрафувала АЗС на 83 мільйонів гривень

Таня Войтюк
заправки, Бензин, Паливо, АЗС, податки
АЗС, заправка. Фото: Autogeek
АЗС, заправка. Фото: Autogeek

У той час як заправки знизили ціни на паливо після звернення Зеленського, Державна податкова служба України провела рейд серед заправок, в результаті якого АЗС отримали 82,9 млн гривень штрафних санкцій за порушення вимог законодавства.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

станом на 27 грудня підрозділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів податкової служби провели 282 фактичні перевірки суб'єктів господарювання, а також демонтували 74 незаконних об'єктів торгівлі пальним.

Крім того, Податкова служба передала Національної поліції України 81 матеріал, за підсумками перевірок для прийняття подальших заходів.

"Одночасно встановлено 225 сумлінних платників податків, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, з наявними дозвільними документами, зокрема ліцензіями на право ведення відповідного виду господарської діяльності", - відзначили в прес-службі, додавши, що робота в цьому напрямку триває.

Як повідомляли українські Новини, Гончарук доручив правоохоронцям закрити нелегальні АЗС до 9 січня.

Також стало відомо, що багато українських запраок простоюють без палива. А в АМКУ заявляли, що закупівельні ціни на бензин і дизпаливо впали на 20%, а на заправках - тільки на 5%.

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