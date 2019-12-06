подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%, - АМКУ
06 декабря 2019, пятница, 06:30 690
Экономика 2019-12-06T06:30:03+02:00
Українські Новини
Закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%, - АМКУ

Закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%, - АМКУ

Ярина Вацяк
АМКУ, цены на дизтопливо, Розничные цены на ДТ, Заправка, Цены на бензин
Бензин. Фото: pixabay.com
Бензин. Фото: pixabay.com

Антимонопольный комитет (АМКУ) рекомендует ряду операторов автозаправочных станций (АЗС) снизить розничные цены на дизельное топливо и бензин в связи со снижением оптовых цен.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

"5 декабря 2019 года АМКУ принял рекомендации "Вест Петрол Маркет" (бренд WOG), "ОККО-Ритейл" (бренд ОККО), "Укрнефти" (бренд UKRNAFTA), "АМИК Украины" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "Сокар Петролеум" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) и "Глуск Ритейл" (бренд GLUSCO) относительно установления цен при торговле высокооктанового бензина и дизельным топливом", - говорится в нем.

Сообщается, что комитет провел анализ рынков по результатам их функционирования в июне-ноябре и установил такие факты: средние цены крупного опта бензина марки А-95 и на дизтопливо снизились почти на 20%; курс доллара к гривне снизился на 12%; средние розничные цены на бензин марки А-95 и на дизтопливо снизилась на 5-5,6%.

При этом уровень розничных цен на бензин и дизтопливо на АЗС WOG, OKKO и "Укрнефти" остались практически без изменений.

"АМКУ принял такие обязательные для рассмотрения рекомендации названным выше компаниям: принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и о результатах рассмотрения этих рекомендаций сообщить комитету в 10-дневный срок со дня их получения", - подытожили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, вторую неделю подряд розничные цены на бензин А-92 и А-95 снижаются и достигли отметки 27,45-28,58 гривен/литр.

Также писали о том, что будет с ценами на топливо в декабре, а также о том, где выгоднее заправляться в Украине.

Больше новостей о: АМКУ цены на дизтопливо Розничные цены на ДТ Заправка Цены на бензин

Архив
Новости
Левочкин надеется, что Зеленский договорится в нормандском формате о мире и газе 06:32
Закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%, - АМКУ 06:30
Украинцы чаще всего покупают б/у авто старше 8 лет: топ-10 марок 06:20
Сколько валюты успеют вывести нерезиденты уходя с рынка ОВГЗ - ответы на лектории Ukraine Economic Outlook 06:19 Пресс-релиз
Гривна снова подскочила: курс валют НБУ на выходные 05:50
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Выборы на Донбассе хотим провести одновременно с местными выборами по всей Украине, - помощник Зеленского 21:16
Курс покупки рубля рухнул в киевских обменниках 10:45
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
В "Слуге народа" перепутали постановление по НАТО: правильный документ 09:05
больше новостей
Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев 21:33
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Пранкер "Джокер" заявил, что пообщался от имени Тищенко с Кличко о Гео Леросе 16:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok