Закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%, - АМКУ

Антимонопольный комитет (АМКУ) рекомендует ряду операторов автозаправочных станций (АЗС) снизить розничные цены на дизельное топливо и бензин в связи со снижением оптовых цен.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

"5 декабря 2019 года АМКУ принял рекомендации "Вест Петрол Маркет" (бренд WOG), "ОККО-Ритейл" (бренд ОККО), "Укрнефти" (бренд UKRNAFTA), "АМИК Украины" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "Сокар Петролеум" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) и "Глуск Ритейл" (бренд GLUSCO) относительно установления цен при торговле высокооктанового бензина и дизельным топливом", - говорится в нем.

Сообщается, что комитет провел анализ рынков по результатам их функционирования в июне-ноябре и установил такие факты: средние цены крупного опта бензина марки А-95 и на дизтопливо снизились почти на 20%; курс доллара к гривне снизился на 12%; средние розничные цены на бензин марки А-95 и на дизтопливо снизилась на 5-5,6%.

При этом уровень розничных цен на бензин и дизтопливо на АЗС WOG, OKKO и "Укрнефти" остались практически без изменений.

"АМКУ принял такие обязательные для рассмотрения рекомендации названным выше компаниям: принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и о результатах рассмотрения этих рекомендаций сообщить комитету в 10-дневный срок со дня их получения", - подытожили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, вторую неделю подряд розничные цены на бензин А-92 и А-95 снижаются и достигли отметки 27,45-28,58 гривен/литр.

Также писали о том, что будет с ценами на топливо в декабре, а также о том, где выгоднее заправляться в Украине.