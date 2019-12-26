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26 декабря 2019, четверг, 22:26 43
Кабмин 2019-12-26T22:30:01+02:00
Українські Новини
Гончарук поручил правоохранителям закрыть нелегальные АЗС до 9 января

Гончарук поручил правоохранителям закрыть нелегальные АЗС до 9 января

Анна Рудык
АЗС, Автозаправки, Заправка, Алексей Гончарук
Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил правоохранителям решить проблему нелегальных автозаправочных станций до 9 января 2020 года.

Об этом она написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 решить эту проблему", - написал Гончарук.

Он отметил, что либо АЗС будут работать по лицензиям, либо не будут работать вообще.

Премьер сообщил, что на данный момент уже демонтировано 46 незаконных АЗС, начато 18 уголовных производств и 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Как сообщали Українськi Новини, заправки снизили цены на топливо после обращения Зеленского.

Также стало известно, что многие украинские автозаправки простаивают без топлива. А в АМКУ заявляли, что закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%.

Ранее Українські Новини писали о том, где выгоднее заправляться в Украине.

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