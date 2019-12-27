Зеленський підписав Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями

Президент Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, прийнятий з урахуванням пропозицій президента.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №0978 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Законопроєкт колишнього голови Ради Андрія Парубія, ексдепутатів Олександра Черненка (фракція "Блок Петра Порошенка") і Леоніда Ємця ("Народний фронт") передбачає проведення парламентських виборів у 27 виборчих регіонах.

Кожна партія буде висувати два типи списків - єдиний список кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі та списки кандидатів у відповідних виборчих регіонах, з яких буде формуватися єдиний список кандидатів.

Право висування кандидатів на парламентських виборах закріплено виключно за політичними партіями, можливість самовисування не передбачена.

Голосування за партію є обов'язковим, інакше бюлетень буде вважатися недійсним.

У виборчих регіонах виборці будуть голосувати за відповідні регіональні списки, а не єдиний список кандидатів.

Крім того, виборець може проголосувати також за окремого кандидата, доданого до списку, за який він голосує.

Прохідний бар'єр - 5%.

Після визначення партій, що подолали бар'єр, Центральна виборча комісія буде визначати виборчу квоту - кількість голосів, необхідну для отримання одного мандата.

Ця квота буде визначатися діленням кількості всіх голосів у загальнодержавному окрузі за всі регіональні списки партій, що подолали виборчий бар'єр, на конституційний склад Ради (450).

Кожна партія, що пройшла бар'єр, гарантовано отримує 9 мандатів, які розподіляються за затвердженим самою партією загальнодержавним списком.

Після цього ЦВК буде визначати кількість мандатів, які буде отримувати кожен регіональний список партії.

Для цього кількість поданих за нього голосів у виборчому регіоні ділиться на виборчу квоту й отримане число округляється до цілого числа.

Ці мандати будуть отримувати кандидати від партії у виборчому регіоні, які отримали найбільшу кількість голосів виборців.

Далі нерозподілені в округах місця будуть розподілятися між партіями зі списком кандидатів партій в загальнодержавному виборчому окрузі, який буде сформовано за підсумками голосування.

Закон забороняє проводити передвиборчу агітацію в іноземних ЗМІ, що діють на території України, а також зберігається заборона громадянам країни-агресора бути спостерігачами.

До остаточної редакції документа не ввійшла норма, яка дозволяла би ЦВК скасовувати реєстрацію кандидатів у президенти, і депутати Ради, якщо вони вводять виборців в оману.

Закон набуде чинності 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, в липні Рада приняла Виборчий кодекс.

У серпні голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс.

Після чого Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс.