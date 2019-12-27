Зеленський підписав Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями

Президент Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, прийнятий з урахуванням пропозицій президента. Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №0978 на сайті Ради, передають Українські Новини. Законопроєкт колишнього голови Ради Андрія Парубія, ексдепутатів Олександра Черненка (фракція "Блок Петра Порошенка") і Леоніда Ємця ("Народний фронт") передбачає проведення парламентських виборів у 27 виборчих регіонах. Кожна партія буде висувати два типи списків - єдиний список кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі та списки кандидатів у відповідних виборчих регіонах, з яких буде формуватися єдиний список кандидатів. Право висування кандидатів на парламентських виборах закріплено виключно за політичними партіями, можливість самовисування не передбачена. Голосування за партію є обов'язковим, інакше бюлетень буде вважатися недійсним. У виборчих регіонах виборці будуть голосувати за відповідні регіональні списки, а не єдиний список кандидатів. Крім того, виборець може проголосувати також за окремого кандидата, доданого до списку, за який він голосує. Прохідний бар'єр - 5%. Після визначення партій, що подолали бар'єр, Центральна виборча комісія буде визначати виборчу квоту - кількість голосів, необхідну для отримання одного мандата. Ця квота буде визначатися діленням кількості всіх голосів у загальнодержавному окрузі за всі регіональні списки партій, що подолали виборчий бар'єр, на конституційний склад Ради (450). Кожна партія, що пройшла бар'єр, гарантовано отримує 9 мандатів, які розподіляються за затвердженим самою партією загальнодержавним списком. Після цього ЦВК буде визначати кількість мандатів, які буде отримувати кожен регіональний список партії. Для цього кількість поданих за нього голосів у виборчому регіоні ділиться на виборчу квоту й отримане число округляється до цілого числа. Ці мандати будуть отримувати кандидати від партії у виборчому регіоні, які отримали найбільшу кількість голосів виборців. Далі нерозподілені в округах місця будуть розподілятися між партіями зі списком кандидатів партій в загальнодержавному виборчому окрузі, який буде сформовано за підсумками голосування. Закон забороняє проводити передвиборчу агітацію в іноземних ЗМІ, що діють на території України, а також зберігається заборона громадянам країни-агресора бути спостерігачами. До остаточної редакції документа не ввійшла норма, яка дозволяла би ЦВК скасовувати реєстрацію кандидатів у президенти, і депутати Ради, якщо вони вводять виборців в оману. Закон набуде чинності 1 січня 2020 року. Як повідомляли Українські Новини, в липні Рада приняла Виборчий кодекс. У серпні голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс. Після чого Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс.