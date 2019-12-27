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27 грудня 2019, пʼятниця, 22:53 11
Президент 2019-12-27T23:09:34+02:00
Українські Новини
Зеленський підписав Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями

Зеленський підписав Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, виборче законодавство, Виборчий кодекс

Президент Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, прийнятий з урахуванням пропозицій президента.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №0978 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Законопроєкт колишнього голови Ради Андрія Парубія, ексдепутатів Олександра Черненка (фракція "Блок Петра Порошенка") і Леоніда Ємця ("Народний фронт") передбачає проведення парламентських виборів у 27 виборчих регіонах.

Кожна партія буде висувати два типи списків - єдиний список кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі та списки кандидатів у відповідних виборчих регіонах, з яких буде формуватися єдиний список кандидатів.

Право висування кандидатів на парламентських виборах закріплено виключно за політичними партіями, можливість самовисування не передбачена.

Голосування за партію є обов'язковим, інакше бюлетень буде вважатися недійсним.

У виборчих регіонах виборці будуть голосувати за відповідні регіональні списки, а не єдиний список кандидатів.

Крім того, виборець може проголосувати також за окремого кандидата, доданого до списку, за який він голосує.

Прохідний бар'єр - 5%.

Після визначення партій, що подолали бар'єр, Центральна виборча комісія буде визначати виборчу квоту - кількість голосів, необхідну для отримання одного мандата.

Ця квота буде визначатися діленням кількості всіх голосів у загальнодержавному окрузі за всі регіональні списки партій, що подолали виборчий бар'єр, на конституційний склад Ради (450).

Кожна партія, що пройшла бар'єр, гарантовано отримує 9 мандатів, які розподіляються за затвердженим самою партією загальнодержавним списком.

Після цього ЦВК буде визначати кількість мандатів, які буде отримувати кожен регіональний список партії.

Для цього кількість поданих за нього голосів у виборчому регіоні ділиться на виборчу квоту й отримане число округляється до цілого числа.

Ці мандати будуть отримувати кандидати від партії у виборчому регіоні, які отримали найбільшу кількість голосів виборців.

Далі нерозподілені в округах місця будуть розподілятися між партіями зі списком кандидатів партій в загальнодержавному виборчому окрузі, який буде сформовано за підсумками голосування.

Закон забороняє проводити передвиборчу агітацію в іноземних ЗМІ, що діють на території України, а також зберігається заборона громадянам країни-агресора бути спостерігачами.

До остаточної редакції документа не ввійшла норма, яка дозволяла би ЦВК скасовувати реєстрацію кандидатів у президенти, і депутати Ради, якщо вони вводять виборців в оману.

Закон набуде чинності 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, в липні Рада приняла Виборчий кодекс.

У серпні голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс.

Після чого Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс.

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