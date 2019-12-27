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27 грудня 2019, пʼятниця, 22:38 6
Силові структури 2019-12-27T22:49:16+02:00
Українські Новини
Відео дня: найяскравіші кадри з українськими військовими року, що минає

Відео дня: найяскравіші кадри з українськими військовими року, що минає

Ярина Вацяк
ЗСУ, відео дня, Військовослужбовці, військові навчання, військові

За 2019 рік українські Збройні сили продовжували нарощувати свою силу та вміння, відточували на практиці свої знання та навички, долали перешкоди та захищали спокій українців, ризикуючи власним життям.

Військове телебачення опублікувало 2-хвилинне відео найкращих кадрів зі Збройними силами України у 2019 році на своєму Youtube-каналі.

"Збройні сили досягли значних успіхів за цей рік, хоча не без прикрості і труднощів. Ми розповідали про все чесно у кожній нашій програмі. А зараз хочемо повернутись та згадати найяскравіші моменти та найемоційніші кадри 2019. І ми вдячні тобі, друже, що був разом протягом цих кадрів з нами", -йдеться в підписі до відео.

Як повідомляли Українські Новини, українським військовим закуплять нову партію Javelin із США, 100 українських бронемашин та іншу техніку.

Також до зарплати військовим наприкінці року виплатять додаткову допомогу. Міністр оборони України дав доручення направити залишок коштів на виплату особового складу ЗСУ матеріальної допомоги

Тим часом, українські військові показали зворушливі фото з чотирилапими друзями.

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