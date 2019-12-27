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27 декабря 2019, пятница, 22:20 13
Силовые структуры 2019-12-27T22:24:18+02:00
Українські Новини
К зарплате военным в конце года выплатят дополнительную помощь

К зарплате военным в конце года выплатят дополнительную помощь

Ярина Вацяк
Министр обороны, Минобороны, ВСУ, Армия, Военные, зарплата военных, Предоплата военным
Военные. Фото: mil.gov
Военные. Фото: mil.gov

Министр обороны Украины дал поручение направить остаток средств на выплату личному составу ВСУ материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов за 2019 год.

Об этом сообщает информресурс Оперативного командования "Север", пишет "Армия Inform".

"Соответственно на выплату этого пособия направят сумму, которая останется после полной выплаты ежемесячного денежного обеспечения, его одноразовых дополнительных видов, индексации за 2019, расчетов с уволенными военнослужащими и резервистами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно законодательству, максимальный размер пособия для решения социально-бытовых вопросов не может превышать размер месячного денежного обеспечения. Но в реальности сумма составит значительно меньше: имеющуюся сумму остатка распределят на равные части между всеми военнослужащими воинской части, которые не получили эту помощь на протяжении года.

Как сообщали Українські Новини, в октябре Верховная Рада выделила дополнительно 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим в 2019. Тем временем зарплата военных на Донбассе выросла.

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