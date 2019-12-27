К зарплате военным в конце года выплатят дополнительную помощь

Министр обороны Украины дал поручение направить остаток средств на выплату личному составу ВСУ материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов за 2019 год.

Об этом сообщает информресурс Оперативного командования "Север", пишет "Армия Inform".

"Соответственно на выплату этого пособия направят сумму, которая останется после полной выплаты ежемесячного денежного обеспечения, его одноразовых дополнительных видов, индексации за 2019, расчетов с уволенными военнослужащими и резервистами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно законодательству, максимальный размер пособия для решения социально-бытовых вопросов не может превышать размер месячного денежного обеспечения. Но в реальности сумма составит значительно меньше: имеющуюся сумму остатка распределят на равные части между всеми военнослужащими воинской части, которые не получили эту помощь на протяжении года.

Как сообщали Українські Новини, в октябре Верховная Рада выделила дополнительно 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим в 2019. Тем временем зарплата военных на Донбассе выросла.