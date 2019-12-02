Украинские военные показали трогательные фото с четверолапыми товарищами

Украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил показали своих четвероногих питомцев, которые не только поднимают настроение, но и приносят бойцам пользу. Фотографии питомцев опубликовали в Facebook штаба ООС.

Так, в штабе рассказали, что животные приходят к военным в поисках чего-нибудь вкусненького и нередко остаются на позициях.

"Они приносят немало пользы: коты блестяще справляются с проблемой грызунов, а собаки нередко предупреждают о приближении чужаков… На позициях Бригады быстрого реагирования НГУ мохнатые любимцы чувствуют себя, как дома. Здесь их не только кормят, но и спасают их жизни. Так, недавно воины спасли кошку, что подорвалась на растяжке - ей вылечили поврежденную осколками область головы. А боец с позывным "Рок-н-ролл" занимается целой семьей животных. Когда четвероногие начали тяжело болеть, Рок-н-ролл со своими собратьями нашли ветеринара и привили маленьких друзей от опасных болезней", - говорится в сообщении.