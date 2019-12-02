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  • Украинские военные показали трогательные фото с четверолапыми товарищами
02 декабря 2019, понедельник, 21:19 578
Жизнь 2019-12-02T21:45:01+02:00
Українські Новини
Украинские военные показали трогательные фото с четверолапыми товарищами

Украинские военные показали трогательные фото с четверолапыми товарищами

Коты военных, Животные, война на Донбассе, Украинские военные

Украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил показали своих четвероногих питомцев, которые не только поднимают настроение, но и приносят бойцам пользу. Фотографии питомцев опубликовали в Facebook штаба ООС.

Так, в штабе рассказали, что животные приходят к военным в поисках чего-нибудь вкусненького и нередко остаются на позициях.

"Они приносят немало пользы: коты блестяще справляются с проблемой грызунов, а собаки нередко предупреждают о приближении чужаков… На позициях Бригады быстрого реагирования НГУ мохнатые любимцы чувствуют себя, как дома. Здесь их не только кормят, но и спасают их жизни. Так, недавно воины спасли кошку, что подорвалась на растяжке - ей вылечили поврежденную осколками область головы. А боец с позывным "Рок-н-ролл" занимается целой семьей животных. Когда четвероногие начали тяжело болеть, Рок-н-ролл со своими собратьями нашли ветеринара и привили маленьких друзей от опасных болезней", - говорится в сообщении.

Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Четвероногие друзья украинских военных. Фото: штаб ООС
Четвероногие друзья украинских военных. Фото: штаб ООС
Четвероногие друзья украинских военных. Фото: штаб ООС
Четвероногие друзья украинских военных. Фото: штаб ООС
Четвероногие друзья украинских военных. Фото: штаб ООС
Четвероногие друзья украинских военных. Фото: штаб ООС

Как сообщали Українські Новини, бойцы "Холодного Яра" показали трогательные фотографии боевых котов.

Также ранее украинские защитники показали пушистых собратьев

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