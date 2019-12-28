Генеральне прибирання перед Новим роком: чому не варто себе змушувати

Перед кожним "великим" святом починається метушня та бажання встигнути все. Крім приємних турбот про прикрашання ялинки та вибору подарунків, є ще одна традиція - зробити генеральне прибирання. І хоч дотримуватися чистоти та не захаращувати власне помешкання важливо як для емоційного, так і для фізичного стану, та надмірне намагання прибрати дім може також призвести до негативних наслідків.

Про це йдеться в дописі на сторінці Уляни Супрун в соцмережі Facebook.

Генеральне прибирання через силу робити не варто. В усьому важливі баланс, усвідомленість та здоровий глузд.

Чому не варто захоплюватися надмірним прибиранням:

Хатня робота становить значну частку фізичної втоми, особливо в жінок і людей старшого віку. При цьому прибирання не є достатнім рівнем фізичної активності, і ніяк не пов’язується зі стрункістю. Коли вам хтось маніпулятивно каже: “Поприбирай в кімнаті замість своєї качалки” — не погоджуйтеся.

Жінки в усьому світі досі виконують більшу частину хатньої роботи. Прибирають офіси, аеропорти чи будинки також переважно жінки. Водночас, перевантаження хатньою роботою пов’язано зі збільшеними ризиками розвитку ментальних розладів. Не треба все звалювати на одну людину, і ставити високі стандарти чистоти собі чи іншим.

Постійний контакт із мийними засобами вдома чи на роботі призводить до прискореного розвитку хвороб легень. Таке спостерігається в жінок, але не в чоловіків. Напрошуються висновки, що займатися професійним прибиранням безпечніше чоловікам, а ось вдома такі обов’язки слід розподіляти між усіма. Діти, чиї матері під час вагітності займалися професійним прибиранням, більше ризикують мати вади розвитку.

Певна невпорядкованість, коли “все валяється казна-як на своїх місцях”, а ми тим самим порушуємо правила, робить нас більш креативними. Стереотипна кімната підлітка, де нема де ступити, не зробить із нього чи неї другого Далі, але прагнути зробити із дитячої кімнати аналог операційної теж не варто

А як же ж так, запитаєте ви. Дітям точно потрібний ідеально чистий дім, без хутра тварин, бруду з вулиці. А ось і ні. Тарганів і гризунів заводити не треба, все ж, але стерильність шкодить імунній системі маленьких дітей. Малюки, що в перший рік життя не контактують з брудом, котами та собаками, згодом ймовірніше матимуть алергію, розвинуть автоімунні захворювання чи астму.

Засоби для прибирання, особливо з біоцидами на кшталт триклозану, на 65% збільшують ризик раку щитоподібної залози. Найгірше для здоров’я, коли прибирання — це професія. Ціла низка мийних засобів викликає сенсибілізацію імунної системи, і може стати причиною розвитку астми в дорослому віці. Людям з уже існуючою астмою треба бути обережними з мийними засобами, і, як було сказано, надавати перевагу милу та теплій воді. До того ж, мийні засоби та дезінфектанти забруднюють водойми.

Викидати речі, приймати рішення, чи вони приносять радість і приємність, чи не сумно розставатися зі спогадами — справа емоційно виснажлива. Тому справді, якщо ви не в гуморі приймати неочевидні рішення впродовж кількох годин, то не змушуйте себе. Почекайте на момент, коли викинути кілька коробок мотлоху буде полегшенням.

Нестримне бажання все впорядкувати, знищити мікроби — є одним із можливих проявів обсесивно-компульсивного розладу. Цей той випадок, коли нема чого радіти відсутності порохів на поличках.

Раніше Українські Новини писали про те, як правильно ставити цілі перед Новим роком і досягати їх, а также про те, коли підбивати підсумки року і задавати питання.