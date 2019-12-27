Вопрос на миллион: зачем нужны подарки?

Ключевая задача любого подарка — создавать или закреплять связи между двумя людьми. Собственным подарком мы будто говорим: «Ты для меня кое-что значишь». И, в соответствии с этим, чем более человек для нас значим, тем более ценный подарок мы стремимся ему преподнести. Однако, есть тут и загвоздка, ведь каждый человек исчисляет ценность по-разному.

Например, для разных людей компьютер или дорогая электроника в подарок будут считаться по-разному ценным. Потому что, например, человек с высоким достатком просто взял и купил этот подарок, а человек с низким - потратил кучу усилий, чтобы накопить деньги, отыскать нужный товар и так далее. Таким образом, можно сделать вывод, что ценность подарка определяется, в первую очередь, по отношению к дарителю и тем усилиям, который он затратил на этот подарок.

Второй аспект любого подарка - это чувство обязанности. То есть, когда мы получаем подарок, мы непременно думаем о том, что необходимо отблагодарить дарителя. И даже если прямым текстом было сказано, что в ответ ничего не нужно, маленький червячок все равно сидит внутри точит час за часом одной и той же мыслью - надо отблагодарить. И желательно, ответный подарок тоже должен быть не абы каким, а хотя бы немного соответствовать подаренному. И снова здесь мы сталкиваемся с тем, что каждый человек оценивает свои подарки субъективно и отвечает тоже субъективно, что все же оставляет некую долю пространства для недопонимания.

В целом, как ни странно, люди больше любят дарить подарки, чем получать, в большинстве своем. Вероятно, это связано с тем, что человек испытывает положительные эмоции ожидания от выбора подарка и самого предвкушения момента дарения. Это своего рода удовольствие. И чем больше и ярче эмоции испытывает получатель, тем больше счастья возникает у дарителя. Эту не до конца понятную связь, возможно, сложновато охватить человеческим эмоциональным спектром, поэтому она не полностью еще изучена даже учеными. А вот другой факт весьма интересен - если мы по какой-либо причине не сможем увидеть реакцию получателя, то обычно гораздо более тщательно выбираем подарок. По сути, получается, что мы делаем подарки даже больше для самих себя, чем для других, чтобы испытать радость от того, что мы можем доставить эту же радость кому-то.

Кстати, одно любопытное исследование показало, что в случаях, если люди хотели в подарок деньги или книги и по итогу не получали этого, оказывалось, что даритель думал, что это не принесет удовольствия получателю. Прямая связь крайне интересна, правда? Итак, получается, что подарок направлен на то, чтобы подарить максимум счастья и получателю, и самому дарителю.

Как показывает практика и исследования, лучше всего воспринимаются подарки-впечатления, например, поход в театр или фотосессия. Второй, не менее удобный вариант - подарить человеку то, что он сам давно хочет себе купить, но по какой-то причине не получается (допустим, не хватает денег или времени, чтобы разобраться в отзывах к магазину). Как правило, такой подарок будет очень и очень удачным, ведь затраченные вами усилия окупятся с лихвой.

Как узнать, что именно человек давно хочет себе купить? Самый простой способ - спросить заранее напрямую. Этим вы можете значительно упростить себе жизнь и не играть в испорченный телефон. Второй вариант - спросить об этом же у близких людей получателя. Третий - ныне популярные сайты для составления вишлистов - списков желаний.

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