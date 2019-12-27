Зеленський оголосив, що гроші від "Газпрому" вже на українських рахунках

Президент Володимир Зеленський вважає одержання Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" від російського газового монополіста компанії "Газпром" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу великою перемогою для країни.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ще одна перемога. Для когось, може, і маленька. А для країни - велика", - написав він.

Президент зазначив, що гроші вже на українському рахунках згідно з досягнутими домовленостями.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.