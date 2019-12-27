Переговори ще тривають, дайте нам день-два, - Гончарук про переговори щодо транзиту газу

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук відмовився коментувати переговори щодо транзиту російського газу, а також повідомив, що переговори ще тривають.

Про це він сказав в ході брифінгу за підсумками засідання Кабміну 27 грудня, коментуючи потенційні запитання журналістів щодо переговорів з Росією щодо транзиту газу в Європу через територію України, передають Українські Новини.



"Переговори ще тривають. Я розумію інтерес до цієї теми, дайте нам день-два", - сказав Гончарук.

Він також повідомив журналістам, що поки не готовий коментувати тему переговорів з транзиту російського газу.

Як повідомляли Українські Новини, представники Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 26 грудня зустрілися з представниками компанії "Газпром" (Росія) для узгодження умов нового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України.

За результатами тристоронніх переговорів Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

Також сторони домовилися, що компанія "Газпром" заплатить "Нафтогазу" близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року.