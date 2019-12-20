Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований

Об этом говорится в сообщении российского агентства ТАСС со ссылкой на представителя компании "Газпром" (Россия), передают Українські Новини.



"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", - сказал журналистам представитель "Газпрома".



Сообщается, что переговоры по транзиту газа проходили с 15:30 по московскому времени за закрытыми дверями на территории стрелково-спортивного центра туристического комплекса "Сябры", который находится примерно в 20 км от Минска (Беларусь).

По сообщению пресс-службы Офиса Президента в Facebook, подробности будут сообщены 21 декабря на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и исполнительного директора Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.



Как сообщали Українські Новини, на "нормандской встрече" в Париже Путин и Зеленский договорились о транзите газа.



Ранее Коболев заявлял, что цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита.