Разумков підписав Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Виборчий кодекс з пропозиціями Президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №0978 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Законопроект колишнього голови Ради Андрія Парубія, екс-депутатів Олександра Черненка (фракція "Блок Петра Порошенко") і Леоніда Ємця ("Народний фронт") передбачає проведення парламентських виборів в 27 виборчих регіонах.

Кожна партія висуватиме два види списків - єдиний список кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі та списки кандидатів у відповідних виборчих регіонах, з яких буде формуватися єдиний список кандидатів.

Право висування кандидатів на парламентських виборах закріплено виключно за політичними партіями, можливість самовисування не передбачена.

Голосування за партію є обов'язковим, в іншому випадку бюлетень буде вважатися недійсним.

У виборчих регіонах виборці будуть голосувати за відповідні регіональні списки, а не єдиний список кандидатів.

Крім того, виборець може проголосувати і за окремого кандидата, включеного до списку, за який він голосує.

Прохідний бар'єр - 5%.

Після визначення партій, які подолали бар'єр, ЦВК буде визначати виборчу квоту - кількість голосів, необхідна для отримання одного мандата.

Ця квота буде визначатися діленням кількості голосів у загальнодержавному окрузі за все регіональні списки партій, що подолали виборчий бар'єр, на конституційний склад Ради (450).

Кожна пройшла бар'єр партія гарантовано отримує 9 мандатів, які розподіляються за затвердженим самою партією загальнодержавним списком.

Після цього ЦВК буде визначати кількість мандатів, які буде отримувати кожен регіональний список партії.

Для цього кількість поданих за нього голосів у виборчому регіоні ділиться на виборчу квоту і отримане число округлюється до цілого числа.

Ці мандати будуть отримувати кандидати від партії у виборчому регіоні, які отримали найбільшу кількість голосів виборців.

Далі нерозподілені округах місця будуть розподілятися між партіями зі списком кандидатів партій в загальнодержавному виборчому окрузі, який буде сформований за підсумками голосування.

Закон забороняє проводити передвиборну агітацію в зарубіжних ЗМІ, що діють на території України, а також зберігається заборона громадянам країни-агресора бути спостерігачами.

В остаточну редакцію документа не увійшла норма, яка дозволяла б Цвк скасовувати реєстрацію кандидатів у Президенти і депутати Ради, якщо вони вводять виборців в оману.

Закон вступить в силу 1 січня 2020 року.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні Рада ухвалила Виборчий кодекс. У серпні його підписав екс-голова Верховної Ради Андрій Парубій, з пропозиціями Президента Володимира Зеленського.