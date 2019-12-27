У Києві відкрився новий ресторан McDonald's Ukraine

Компанія mcdonald's Ukraine відкрила новий ресторан у Києві. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно йому, заклад розташований біля станції метро "Житомирська".

Воно має 114 посадкових місць у залі, 78 місць на терасі, а також 6 терміналів самообслуговування. Також у закладі облаштовано 2 лінії McDrive. У ресторані передбачена можливість самообслуговування.

Як повідомляли Українські Новини, компанія mcdonald's Ukraine працює в Україні з 1997 року.

Також Міністерство інфраструктури розглядає можливість відкриття ресторану компанією mcdonald's Ukraine в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) в 2020 році.

Також у вересні Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду визнав законним рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності про визначення знака "Mc" як добре відомого в Україні щодо компанії mcdonald's International Property Company.

Крім того, mcdonald's хоче впровадити в українській мережі штучний інтелект