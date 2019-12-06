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06 декабря 2019, пятница, 16:33 471
Экономика 2019-12-06T16:45:01+02:00
Українські Новини
Криклий хочет, чтобы McDonald's открыл ресторан в "Борисполе" в 2020

Криклий хочет, чтобы McDonald's открыл ресторан в "Борисполе" в 2020

Елена Литвин
новый ресторан, Аэропорт Борисполь, McDonald's, Министерство инфраструктуры

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность открытия ресторана компанией McDonald's Ukraine в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) в 2020 году.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью изданию "Центр транспортных стратегий", передают Українськi Новини.

"Например, по авиации хочу, чтобы в аэропорт Борисполь зашел McDonalds. А они заходят только тогда, когда все супер прозрачно", - сказал он.

Криклий подчеркнул, что одной из целей министерства на следующий год - достичь реализации прав аренды помещений через электронную систему продаж ProZorro.

Кроме того, он надеется начать концессию одного из региональных аэропортов, при этом на данный момент рассматривается такая возможность в отношении 4 аэропортов.

Также в 2020 году планируется упростить получение квот на полеты для авиакомпаний и отменить налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренних авиаперевозках.

Как сообщали Українськi Новини, McDonald's хочет внедрить искусственный интеллект в украинской сети.

В декабре 2018 года McDonald's Ukraine  запустил сервис доставки еды из своих ресторанов совместно с сервисом доставки товаров Glovo в Киеве.

Больше новостей о: новый ресторан Аэропорт Борисполь McDonald's Министерство инфраструктуры

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