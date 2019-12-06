Криклий хочет, чтобы McDonald's открыл ресторан в "Борисполе" в 2020

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность открытия ресторана компанией McDonald's Ukraine в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) в 2020 году.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью изданию "Центр транспортных стратегий", передают Українськi Новини.

"Например, по авиации хочу, чтобы в аэропорт Борисполь зашел McDonalds. А они заходят только тогда, когда все супер прозрачно", - сказал он.

Криклий подчеркнул, что одной из целей министерства на следующий год - достичь реализации прав аренды помещений через электронную систему продаж ProZorro.

Кроме того, он надеется начать концессию одного из региональных аэропортов, при этом на данный момент рассматривается такая возможность в отношении 4 аэропортов.

Также в 2020 году планируется упростить получение квот на полеты для авиакомпаний и отменить налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренних авиаперевозках.

Как сообщали Українськi Новини, McDonald's хочет внедрить искусственный интеллект в украинской сети.

В декабре 2018 года McDonald's Ukraine запустил сервис доставки еды из своих ресторанов совместно с сервисом доставки товаров Glovo в Киеве.