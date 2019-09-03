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03 сентября 2019, вторник, 11:15 132
Общество 2019-09-03T13:30:04+03:00
Українські Новини
Суд признал знак "Mc" хорошо известным в Украине в отношении McDonald's

Суд признал знак "Mc" хорошо известным в Украине в отношении McDonald's

Макдональдс. Фото: mcdonalds.co.uk
Макдональдс. Фото: mcdonalds.co.uk

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда признал законным решение Аппеляционной палаты Государственной службы интелектуальной собственности (правонаследником которой является Министерство экономического развития и торговли) об определении знака "Mc" как хорошо известного в Украине в отношении компании McDonald's International Property Company.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно делу, с кассационной жалобой в суд обратилась компания "Аскания Трейдинг" (Киев), которая производит попкорн под маркой Mc’Corn.

Компания считает, что признание знака "Mc" хорошо известным в Украине нарушает ее права.

Суд пришел к выводу о подтверждении (согласно заключению по опросу потребителей) высокой степени осведомленности и признания знака в соответствующем секторе общества.

"Продукция, маркированная знаком "Мс", производится и реализуется в Украине в значительных объемах. Знак "Мс" интенсивно используется как составная часть коммерческого (фирменного) наименования компании (McDonald's) в названии ресторанов, деловой документации, рекламе, маркетинговых акциях, как составляющая названия продуктов питания", - отмечается в материалах суда.

В частности, сведения о McDonald's и продукции со знаком "Мс" освещались в печатных изданиях Украины, электронных изданиях сети Интернет, рекламе на украинских телеканалах (со значительными затратами компании на рекламу), на официальном сайте компании, в других доменных зонах, популярных социальных сетях, в проведении многочисленных благотворительных акций.

Также компания успешно отстаивала права на знак "Мс" на территории Украины относительно признания недействительными и прекращения использования других обозначений, содержащих в своем составе хорошо известный знак или схожие с ним обозначения, включая такие обозначения, как McDAFI's, "МакСмак", McBurger, "МакBeer", McApple Cider, McEnergy, "Дуэт Мак-Джем", McSandwich, McSanches, "СМакДрайв", "Макконти" и другие.

Суд пришел к выводу, что утверждение "Аскания Трейдинг" о нарушении ее прав является необоснованным.

Учитывая указанное, кассационная жалоба компании оставлена без удовлетворения.

Согласно данным единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Аскания Трейдинг" являются Олег Журавский и Валентин Пономаренко.

На сайте компании отмечается, что Mc'Corn является ее собственным брендом, который выпускается в тесном сотрудничестве с компанией Popz Holding LLC (Дания).

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2018 года McDonald's подала в суд из-за попкорна Mc’Corn.

McDonald's является мировым лидером в отрасли быстрого обслуживания (свыше 30 тыс. заведений более чем в 100 странах мира).

В Украине работает более 80 ресторанов компании, которыми управляет компания McDonald's Ukraine.

Больше новостей о: Верховный Суд McDonald's Торговый знак Права интеллектуальной собственности

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