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28 мая 2019, вторник, 17:48 55
Бизнес 2019-05-28T17:48:49+03:00
Українські Новини
McDonald's хочет внедрить в украинской сети искусственный интеллект

McDonald's хочет внедрить в украинской сети искусственный интеллект

McDonald's. Фото: todayifoundout.com
McDonald's. Фото: todayifoundout.com

Мировой лидер в отрасли быстрого обслуживания компания McDonald's рассматривает возможность внедрения технологий искусственного интеллекта Dynamic Yield в Украине.

Об этом журналистам сообщила генеральный директор McDonald's Ukraine Юлия Бадритдинова, передают Українськi Новини.

"Компания McDonald's приобрела компанию Dynamic Yield, которая работает с искусственным интеллектом и обеспечивает интуитивные решения. Ее (технологию) используют уже в первых ресторанах Америки, а дальше будет в других странах и в Украине тоже", - сказала она.

Однако точная дата начала использования данной технологии в Украине еще не известна.

Согласно релизу на сайте глобальной компании, McDonald's будет использовать эту технологию принятия решений, чтобы обеспечить еще более индивидуальный подход к клиенту, меняя меню Drive Thru в зависимости от времени суток, погоды, текущего трафика в ресторане и актуальных пунктов меню.

"Если вы заезжаете в ресторан в 11 утра, то у вас будет сформировано меню, которое люди обычно выбирают здесь в 11 утра. Если в это время пошел дождь, то вам подскажут взять кофе", - прокомментировала Бадритдинова.

Технология принятия решений также может мгновенно предлагать и отображать дополнительные элементы для заказа клиента на основе их текущего выбора.

McDonald's приобрел компанию Dynamic Yield (Израиль), лидера в области технологий персонализации и логики принятия решений, 25 марта.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2018 года McDonald's Ukraine  запустил сервис доставки еды из своих ресторанов совместно с сервисом доставки товаров Glovo в Киеве.

Ранее McDonald’s впервые поменял логотип компании в честь женщин.

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