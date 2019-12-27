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27.12.19 12:00 Пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?"

27 грудня 2019, пʼятниця, 10:50 17
Судова влада 2019-12-27T13:15:02+02:00
Українські Новини
Суд заарештував майно "короля контрабанди" Альперіна, - джерело

Суд заарештував майно "короля контрабанди" Альперіна, - джерело

Жора Шокин
Вадим Альперін, НАБУ, Арешт майна, Нерухомість, автомобілі, Контрабанда
Альперін Вадим Фото: skelet-info.org
Альперін Вадим Фото: skelet-info.org

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Його майно заарештовано", - сказав співрозмовник.

Зокрема, заарештована нерухомість, банківські рахунки, автомобілі та інше майно.

Арешт на майно накладено згідно з рішенням суду.

Інших подробиць джерело не повідомило.

Як повідомляли Українські Новини, "Хрещений батько" контрабанди Альперін вийшов з СІЗО під заставу в 70 млн гривень.

НАБУ повідомило про підозру бізнесмену Альперіну.

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали бізнесмена Вадима Альперіна, за допомогу в затриманні якого Президент Зеленський обіцяв "цінний подарунок".

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