Суд заарештував майно "короля контрабанди" Альперіна, - джерело

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Його майно заарештовано", - сказав співрозмовник. Зокрема, заарештована нерухомість, банківські рахунки, автомобілі та інше майно. Арешт на майно накладено згідно з рішенням суду. Інших подробиць джерело не повідомило. Як повідомляли Українські Новини, "Хрещений батько" контрабанди Альперін вийшов з СІЗО під заставу в 70 млн гривень. НАБУ повідомило про підозру бізнесмену Альперіну. Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали бізнесмена Вадима Альперіна, за допомогу в затриманні якого Президент Зеленський обіцяв "цінний подарунок".