НАБУ затримало Альперіна, - джерело

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали бізнесмена Вадима Альперіна, за допомогу в затриманні якого Президент Зеленський обіцяв "цінний подарунок".

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За його словами, Альперіна затримали після того, як він приїхав у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт аж ніяк не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці.

Раніше, 26 листопада, Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Президент попросив усіх долучитися і допомогти в пошуках Альперіна, а також пообіцяв винагороду. За словами Зеленського, Альперін нібито втік під час спецоперації з виявлення корупціонерів на митниці.