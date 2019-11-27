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27 листопада 2019, середа, 17:14 84
Силові структури 2019-11-27T18:00:50+02:00
Українські Новини
НАБУ затримало Альперіна, - джерело

НАБУ затримало Альперіна, - джерело

Вадим Альперін, НАБУ, Контрабанда
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали бізнесмена Вадима Альперіна, за допомогу в затриманні якого Президент Зеленський обіцяв "цінний подарунок".

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За його словами, Альперіна затримали після того, як він приїхав у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт аж ніяк не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці.

Раніше, 26 листопада, Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Президент попросив усіх долучитися і допомогти в пошуках Альперіна, а також пообіцяв винагороду. За словами Зеленського, Альперін нібито втік під час спецоперації з виявлення корупціонерів на митниці.

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