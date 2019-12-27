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27 грудня 2019, пʼятниця, 09:58 18
Америка 2019-12-27T10:16:03+02:00
Українські Новини
Фільм ніколи не буде колишнім: в Канаді з "Один вдома-2" вирізали сцену з Трампом

Фільм ніколи не буде колишнім: в Канаді з "Один вдома-2" вирізали сцену з Трампом

Таня Войтюк
Один вдома, Фільми, США, Дональд Трамп, Імпічмент
Мем про Дональда Трампа і Маколея Калкіна. Фото: Top меми
Мем про Дональда Трампа і Маколея Калкіна. Фото: Top меми

На канадському телеканалі CBC при показі комедії "Один вдома-2" вирізали сцену за участю нинішнього президента США Дональда Трампа, якому оголосили можливий імпічмент. За версією американського лідера, таке рішення прийняли з-за прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо.

Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

Він зробив репост публікації телеканалу Fox-13, в якій повідомлялося, що популярний різдвяний фільм був показаний на CBC в урізаному вигляді.

"Вважаю, Джастіну Т. не особливо подобається, що я змушую його платити за НАТО і торгівлю", − заявив Трамп.

"Фільм ніколи не буде колишнім! (просто жартую)", − додав президент США.

Раніше CBC підтвердив, що прибрав сцену з участю Трампа, проте рішення не було пов'язано з політикою. Як стверджує телеканал, епізод з нинішнім главою США зник з фільму ще в 2014 році, щоб звільнити місце для реклами.

В комедії 1992 року Трамп зіграв власника готелю в Нью-Йорку, де головний герой Кевін Маккаллістер виявляється з кредитною карткою батька. В епізоді, який триває близько десяти секунд, він допомагає хлопчикові, підказавши, як пройти в хол готелю.

Відзначимо, в Україні нещодавно ця сцена стала мемом. В ній обігрується можливий імпічмент Трампа, пов'язаний з його розмовами з українським президентом Володимиром Зеленським, а також спосіб життя, до якого прийшов у старшому віці актор Маколей Калкін.

Раніше Українські Новини опублікували список найкращих світових фільмів року, що минає. Також кінокритики США назвали десятку найгірших фільмів 2019 року.

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