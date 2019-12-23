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  • В США кинокритики назвали десятку худших фильмов 2019 года
23 декабря 2019, понедельник, 21:37 455
Жизнь 2019-12-23T21:37:09+02:00
Українські Новини
В США кинокритики назвали десятку худших фильмов 2019 года

В США кинокритики назвали десятку худших фильмов 2019 года

Анна Рудык
Фильмы, Кинокритики, Мюзикл, Энн Хэтэуэй
Фильмы. Фото: telegraf.com.ua
Фильмы. Фото: telegraf.com.ua

Ведущий американский журнал The Hollywood Reporter, который отслеживает главные события киноиндустрии США назвал лучшие фильмы 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Так, сообщается, что, по версии кинокритиков, одним из худших стал мюзикл "Кошки", "Темный феникс", а также анимационный фильм "Правоохранители Арктики".

Отмечается, что критика мюзикла "Кошки" связана с его "ужасной графикой", а "Темный феникс", по мнению кинокритиков, является скучным.

Худшие фильмы 2019 по версии кинокритиков The Hollywood Reporter:

  • Правоохранители Арктики
  • Кошки
  • Люди Икс: Темный Феникс
  • Домино
  • Фанат с Джоном Траволтой
  • Призраки Шэрон Тейт
  • Миллион мелких осколков
  • Рэмбо: последняя кровь с Сильвестром Сталлоне
  • Море соблазна с Мэтью Макконахи и Энн Хэтуэй
  • Бок о бок с Джоном Траволтой

Как сообщали Українські Новини, самым популярным сериалом за 2019 год в Украине стал последний сезон "Игры престолов" и "Чернобыль".

Также Українські Новини составили список фильмов, которые стоит посмотреть: топ-10 по выбору украинцев в Google в 2019

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