В США кинокритики назвали десятку худших фильмов 2019 года

Ведущий американский журнал The Hollywood Reporter, который отслеживает главные события киноиндустрии США назвал лучшие фильмы 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Так, сообщается, что, по версии кинокритиков, одним из худших стал мюзикл "Кошки", "Темный феникс", а также анимационный фильм "Правоохранители Арктики".

Отмечается, что критика мюзикла "Кошки" связана с его "ужасной графикой", а "Темный феникс", по мнению кинокритиков, является скучным.

Худшие фильмы 2019 по версии кинокритиков The Hollywood Reporter:

Правоохранители Арктики

Кошки

Люди Икс: Темный Феникс

Домино

Фанат с Джоном Траволтой

Призраки Шэрон Тейт

Миллион мелких осколков

Рэмбо: последняя кровь с Сильвестром Сталлоне

Море соблазна с Мэтью Макконахи и Энн Хэтуэй

Бок о бок с Джоном Траволтой

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