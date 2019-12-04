Трамп незаконно использовал свою власть для давления на Украину, - отчет Комитета

Президент США Дональд Трамп отказался приходить на судебное заседание по делу его импичмента и использовал президентские полномочия незаконным способом для получения выгоды в предстоящей избирательной гонке.

Об этом говорится в проекте отчета по результатам расследования об импичменте Трампа, опубликованном на официальном сайте Комитета.

Отмечается, что президент США использовал власть для давления на Украину, чтобы инициировать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Доказательства являются четкими, что президент Трамп использовал власть своего кабинета для давления на Украину, чтобы инициировать расследование против своего политического соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена", - отмечается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что собранные доказательства развенчивают теорию заговора о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

"Также очевидны доказательства, что президент Трамп обусловил официальные действия от публичного объявления (украинской стороной) этого расследования: ожидаемого визита в Белый дом, а также критически важной военной помощи США, необходимой Украине для борьбы с русским врагом", - отмечается в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, ранее возникла неприятная ситуация с заморозкой военной помощи со стороны США, на которою отреагировал Президент Владимир Зеленский и призвал страны поддерживать Украину.