подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Трамп незаконно использовал свою власть для давления на Украину, - отчет Комитета
04 декабря 2019, среда, 08:07 469
Америка 2019-12-04T08:30:02+02:00
Українські Новини
Трамп незаконно использовал свою власть для давления на Украину, - отчет Комитета

Трамп незаконно использовал свою власть для давления на Украину, - отчет Комитета

Импичмент, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента
Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента

Президент США Дональд Трамп отказался приходить на судебное заседание по делу его импичмента и использовал президентские полномочия незаконным способом для получения выгоды в предстоящей избирательной гонке.

Об этом говорится в проекте отчета по результатам расследования об импичменте Трампа, опубликованном на официальном сайте Комитета.

Отмечается, что президент США использовал власть для давления на Украину, чтобы инициировать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Доказательства являются четкими, что президент Трамп использовал власть своего кабинета для давления на Украину, чтобы инициировать расследование против своего политического соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена", - отмечается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что собранные доказательства развенчивают теорию заговора о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

"Также очевидны доказательства, что президент Трамп обусловил официальные действия от публичного объявления (украинской стороной) этого расследования: ожидаемого визита в Белый дом, а также критически важной военной помощи США, необходимой Украине для борьбы с русским врагом", - отмечается в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, ранее возникла неприятная ситуация с заморозкой военной помощи со стороны США, на которою отреагировал Президент Владимир Зеленский и призвал страны поддерживать Украину.

Больше новостей о: Импичмент США Джо Байден Дональд Трамп

Архив
Новости
В Харькове пытались подорвать общественную приемную партии ОПЗЖ 08:35 Фото
Илюстративное фото пожарных. Фото: pexel
В центре Киева пожар вспыхнул в элитной новостройке 08:34
В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7 08:19
Трамп незаконно использовал свою власть для давления на Украину, - отчет Комитета 08:07
Сегодня исполняется 3 года со дня перестрелки в Княжичах Киевской области 08:00
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Похолодает до -10 и выпадет снег: прогноз погоды на вторник 14:23 Карта
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020 14:44
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok