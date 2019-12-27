На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: у ЗСУ втрати

За минулу добу, 26 грудня, бойовики 17 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець отримав поранення, повідомили в прес-центрі ООС.

"26 грудня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 9 обстрілів наших позицій:

поруч з Невельским стріляли зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Красногорівки ворог вдарив з станкового протитанкового гранатомета;

біля населеного пункту Василівка вівся вогонь зі стрілецької зброї;

поруч з Авдіївкою бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

два обстріли зі стрілецької зброї окупанти влаштували поблизу Старогнатівки;

в районі населеного пункту Водяне вівся вогонь з станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

неподалік Лебединського бойовики застосували автоматичні гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики влаштували 8 обстрілів позицій українських захисників:

поруч з Южним стріляли з ручного протитанкового гранатомета;

в районі населеного пункту Новгородське вівся вогонь з станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

неподалік Кримського бойовики застосували великокаліберні кулемети;

поблизу Троїцького ворог стріляв з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;

біля Старого Айдара вівся вогонь зі стрілецької зброї;

поруч з Травневим вдарили з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Шуми зафіксований обстріл з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

неподалік Горіхового стріляли з автоматичної гранатомета і великокаліберного кулемета.

"Вчора, 26 грудня, внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 9 раз обстріляли позиції сил ООС 24 грудня, поранені два бійця ВСУ.

23 грудня на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр".

Раніше на Донбасі ОБСЄ нарахувала 145 жертв і більше 300 тисяч порушень режиму припинення вогню.