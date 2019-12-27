На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: у ЗСУ втрати

За минулу добу, 26 грудня, бойовики 17 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець отримав поранення, повідомили в прес-центрі ООС. "26 грудня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 9 обстрілів наших позицій: поруч з Невельским стріляли зі стрілецької зброї; двічі неподалік Красногорівки ворог вдарив з станкового протитанкового гранатомета; біля населеного пункту Василівка вівся вогонь зі стрілецької зброї; поруч з Авдіївкою бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї; два обстріли зі стрілецької зброї окупанти влаштували поблизу Старогнатівки; в районі населеного пункту Водяне вівся вогонь з станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; неподалік Лебединського бойовики застосували автоматичні гранатомети і великокаліберні кулемети. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики влаштували 8 обстрілів позицій українських захисників: поруч з Южним стріляли з ручного протитанкового гранатомета; в районі населеного пункту Новгородське вівся вогонь з станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; неподалік Кримського бойовики застосували великокаліберні кулемети; поблизу Троїцького ворог стріляв з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета; біля Старого Айдара вівся вогонь зі стрілецької зброї; поруч з Травневим вдарили з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; в районі населеного пункту Шуми зафіксований обстріл з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; неподалік Горіхового стріляли з автоматичної гранатомета і великокаліберного кулемета. "Вчора, 26 грудня, внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – розповіли в ООС. Як повідомляли Українські Новини, бойовики 9 раз обстріляли позиції сил ООС 24 грудня, поранені два бійця ВСУ. 23 грудня на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр". Раніше на Донбасі ОБСЄ нарахувала 145 жертв і більше 300 тисяч порушень режиму припинення вогню.