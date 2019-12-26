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26 грудня 2019, четвер, 19:40 5
Суспільство 2019-12-26T19:50:20+02:00
Українські Новини
У Запоріжжі відмінили шість рейсів через негоду

У Запоріжжі відмінили шість рейсів через негоду

Анна Рудык
Відміна рейсу, відміна рейсів, Негода в Україні
Літаки. Фото: pixabay
Літаки. Фото: pixabay

У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" у четвер скасовано 6 рейсів затримуються 3 через складні метеорологічні умови (туман).

Про це Українським Новинам повідомив представник адміністрації аеропорту.

За даними на 19:00 скасовані рейси: PS086 "Запоріжжя - Бориспіль" "Міжнародних авіаліній України" з вильотом в 6:45; TK 1470 "Запоріжжя - Стамбул (Туреччина)" з вильотом в 15:50 авіакомпанії Turkish Airlines; PC 433 " Запоріжжя - Стамбул (Туреччина)" з вильотом в 16:30 авіакомпанії Pegasus Airlines; MSI205 "Запоріжжя - Київ" з вильотом в 17:50 авіакомпанії "Мотор Січ"; TK 1469 "Стамбул (Туреччина) - Запоріжжя" з прибуттям в 14:55 авіакомпанії Turkish Airlines; PC 432 "Стамбул (Туреччина) - Запоріжжя" з прибуттям до 13:45 авіакомпанії Pegasus Airlines.

Також затримуються рейси: MSI206 "Київ - Запоріжжя" з вильотом в 12:10 авіакомпанії "Мотор Січ"; PQ 0344 "Тель-Авів" (Ізраїль) - Запоріжжя" з прибуттям в 22:20 авіакомпанії SkyUp; UTN6132 "Шарм-ель-Шейх" (Єгипет) - Запоріжжя" з прибуттям до 22:30 авіакомпанії Air Azur Ukraine.

Як повідомляли Українські Новини, у міжнародному аеропорту "Запоріжжя" були скасовані 3 рейси через складні метеорологічні умови (туман).

Також міжнародний аеропорт "Одеса" відміняв 2 рейси і відправив 3 літаки на посадку в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) через негоду (сильний туман, дощ).

Тим часом сьогодні в Україні туман і мокрі дороги: водіїв попередили про небезпеку.

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