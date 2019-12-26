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26 декабря 2019, четверг, 11:23 5
Общество 2019-12-26T11:23:55+02:00
Українські Новини
Сегодня в Украине туман и мокрые дороги: водителей предупредили об опасности

Сегодня в Украине туман и мокрые дороги: водителей предупредили об опасности

Ольга Фандорина
Непогода в Украине, Мокрые дороги, Туман в Украине

Погода в Украине 26 декабря ухудшилась, водителей предупредили о мороси, туманах и мокрых дорогах. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В Украине удерживается "плюсовая" температура. Средняя температура воздуха в западных областях +1+4, центральных +4+6, восточных -1+2 и южных +3+10.

"Покрытие на а/д дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На большинстве перевальных участках дорог без осадков, в Львовской области небольшой дождь. Температура воздуха -2+1. Покрытие мокрое, на Ужоцком перевале местами образовался снежный накат", - сообщили в пресс-службе.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, завтра пройдут снегопады и ударят морозы: киевлян призывают не пользоваться своими авто.

В Украину идет непогода. Большую часть страны накроют дожди, однако будет тепло от +4 до +14 градусов тепла днем и от +3 до +11 ночью. 

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