Сегодня в Украине туман и мокрые дороги: водителей предупредили об опасности

Погода в Украине 26 декабря ухудшилась, водителей предупредили о мороси, туманах и мокрых дорогах. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В Украине удерживается "плюсовая" температура. Средняя температура воздуха в западных областях +1+4, центральных +4+6, восточных -1+2 и южных +3+10.

"Покрытие на а/д дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На большинстве перевальных участках дорог без осадков, в Львовской области небольшой дождь. Температура воздуха -2+1. Покрытие мокрое, на Ужоцком перевале местами образовался снежный накат", - сообщили в пресс-службе.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, завтра пройдут снегопады и ударят морозы: киевлян призывают не пользоваться своими авто.

В Украину идет непогода. Большую часть страны накроют дожди, однако будет тепло от +4 до +14 градусов тепла днем и от +3 до +11 ночью.