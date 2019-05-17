Расстрел 10 украинских спецназовцев в июле 2014 года: суд вынес мягкий приговор задержанному предателю

Куйбишевский районный суд Запорожской области приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Шахтерска Донецкой области Николая Бутрименко, причастного к гибели 10 бойцов спецназа в ходе АТО в июле 2014 года.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 16 мая судом рассмотрено уголовное производство по обвинению гражданина Бутрименко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.\r\nСогласно приговору, обвиняемый признан виновным только в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258-5 Уголовного кодекса.\r\nНиколай Бутрименко. Фото: сайт "Миротворец"\r\nПо ст. 258 Бутрименко оправдан в связи с тем, что органом обвинения в суде не доказано участие обвиняемого в совершении террористического акта.\r\nЕму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества.\r\nМеру пресечения обвиняемому до вступления приговора в законную силу оставлена содержания под стражей.\r\nПри этом срок заключения Бутрименко пересчитан по "закону Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания).\r\nТаким образом, осужденного осталось находится под стражей около 1 года.\r\nСогласно информации СМИ, экс-депутат Шахтерского райсовета от "Партии регионов" Бутрименко был причастен к гибели 2-х групп бойцов украинского спецназа 23 июля 2014 года.\r\nВ это день он предложил украинским военным переночевать в его ангаре, а сам сдал их позиции боевикам ДНР.\r\nБоевики расстреляли 10 и ранили 5 украинских спецназовцев.\r\nБутрименко был задержан украинскими военными в ходе спецоперации на линии разграничения в Донецкой области в июне 2016 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, бойцы Национальной гвардии 9 мая задержали на блокпосту причастную к незаконным вооруженным формированиям женщину.\r\nКонстантиновский горрайонный суд Донецкой области заочно приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина России - боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики".