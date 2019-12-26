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26 грудня 2019, четвер, 15:10 104
Судова влада 2019-12-26T15:43:41+02:00
Українські Новини
Конституційний суд заборонив Зеленському позбавляти депутатів мандатів за прогули і кнопкодавство

Конституційний суд заборонив Зеленському позбавляти депутатів мандатів за прогули і кнопкодавство

Ярина Вацяк
Рада, Депутати Верховної Ради, Володимир Зеленський, Конституційний Суд, кнопкодавство, Позбавлення мандату
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Конституційний Суд визнав неконституційним законопроект №1027 Президента Володимира Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

Про це Українським Новинам повідомив представник Зеленського в Конституційному Суді, депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Представник Президента підтвердив агентству, що законопроект визнано неконституційним.

За попередньою інформацією Вениславского, судді зазначають, що ініціатива Зеленського звужує права людини.

Зеленський пропонував позбавляти мандата депутата у разі його відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або парламентських комітетів; у такому разі повноваження депутата припиняє Верховний Суд.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №1027 Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

19 грудня Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом парламенту.

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