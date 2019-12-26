Дві третини українців святкуватимуть Різдво 7 січня

67,4% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, збираються святкувати Різдво 7 січня.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

4,1% опитаних збираються святкувати Різдво 25 грудня, 20,8% - святкувати обидві дати, 5,5% - взагалі не відзначають Різдво, 2,1% - не змогли відповісти.

Крім того, 28,3% респондентів хотіли б отримати подарунок від Діда Мороза, 16,9% - Святого Миколая, 1,3% - Санта Клауса, 30,5% - не має значення, 19,7% - ні від кого, 3,2% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося 13-18 грудня, було опитано 2 017 респондентів від 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як відомо, 25 грудня християни святкували Різдво Ісуса Христа. В Україні обговорювалося питання перенесення Різдва на цю дату – з 7 січня на 25 грудня.

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