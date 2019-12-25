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25 декабря 2019, среда, 18:25 227
Общество 2019-12-25T19:15:01+02:00
Українські Новини
Папа Римский в Рождество пожелал света для дорогой Украины

Папа Римский в Рождество пожелал света для дорогой Украины

Ольга Фандорина
Рождество, Папа Римский Франциск I

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и миру) вспомнил об Украине, которая стремится к миру. Об этом сообщает Радио Ватикана в среду, 25 декабря

В послании, которое Папа произнес сегодня в полдень с балкона собора Святого Петра в Ватикане, он призвал к миру в Украине, Израиле, Сирии, Венесуэле, Ливане, Йемене, Ираке и нескольких странах Африки.

"Пусть Искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу прочного мира", – сказал понтифик.

В своем обращении Франциск призвал верующих к личностным изменениям, чтобы решить разного рода конфликты.

"Именно так, в сердцах существует тьма, но большим есть свет Христовый. Существует тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но Христовый свет является большим. Тьма присутствует в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но большим есть свет Христовый", – сказал Папа Римский.

Как известно, 25 декабря христиане празднуют Рождество Иисуса Христа. В Украине обсуждался вопрос перенесения Рождества на эту дату – с 7 января на 25 декабря.

Также Українські Новини сообщали о том, зачем в Сочельник ждать вечернюю звезду и оставлять пустой стул, а также о рецепте традиционной к Сочельнику утки с яблоками.

Ранее Українські Новини собрали лучшие исполнения рождественской песни на украинском языке.

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