Американський турист заблудився в Карпатах по дорозі на Говерлу

Рятувальники знайшли на горі Говерла в Івано-Франківській області громадянина США. Чоловік заблукав у горах, піднімаючись на Говерлу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Американець вранці 24 грудня відправився зі спортивної бази на Говерлу по зеленому маршруту і втратив правильний шлях.

Близько 12:30 він подзвонив у службу порятунку. На пошуки туриста з Ворохти виїхали 6 рятувальників. Вони постійно підтримували мобільний зв'язок з американцем.

В 15:15 туриста знайшли і в задовільному стані безпечно провели з гори. Чоловікові допомогло те, що він розповів, що піднімався по промаркірованому маршруту, а також вчасно звернувся за допомогою до настання сутінків. Судячи з фото, чоловік піднімався без зимової екіпіровки.

На жаль, в прес-центрі ДСНС ім'я врятованого американця не повідомляють.

Тим часом, Карпати засипає снігом, а частина України заллє дощами: рятувальники попередили про погіршення погоди.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.