Американський турист заблудився в Карпатах по дорозі на Говерлу

Рятувальники знайшли на горі Говерла в Івано-Франківській області громадянина США. Чоловік заблукав у горах, піднімаючись на Говерлу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Американець вранці 24 грудня відправився зі спортивної бази на Говерлу по зеленому маршруту і втратив правильний шлях. Близько 12:30 він подзвонив у службу порятунку. На пошуки туриста з Ворохти виїхали 6 рятувальників. Вони постійно підтримували мобільний зв'язок з американцем. В 15:15 туриста знайшли і в задовільному стані безпечно провели з гори. Чоловікові допомогло те, що він розповів, що піднімався по промаркірованому маршруту, а також вчасно звернувся за допомогою до настання сутінків. Судячи з фото, чоловік піднімався без зимової екіпіровки. На жаль, в прес-центрі ДСНС ім'я врятованого американця не повідомляють. Тим часом, Карпати засипає снігом, а частина України заллє дощами: рятувальники попередили про погіршення погоди. Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на всю зиму. Тим часом, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.