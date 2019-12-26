підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
  • Новини
  • Події
  • Американський турист заблудився в Карпатах по дорозі на Говерлу
26 грудня 2019, четвер, 10:58 7
Події 2019-12-26T12:15:02+02:00
Українські Новини
Американський турист заблудився в Карпатах по дорозі на Говерлу

Американський турист заблудився в Карпатах по дорозі на Говерлу

Ольга Фандорина
Засніжені українські Карпати. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak
Засніжені українські Карпати. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

Рятувальники знайшли на горі Говерла в Івано-Франківській області громадянина США. Чоловік заблукав у горах, піднімаючись на Говерлу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Американець вранці 24 грудня відправився зі спортивної бази на Говерлу по зеленому маршруту і втратив правильний шлях.

Близько 12:30 він подзвонив у службу порятунку. На пошуки туриста з Ворохти виїхали 6 рятувальників. Вони постійно підтримували мобільний зв'язок з американцем.

В 15:15 туриста знайшли і в задовільному стані безпечно провели з гори. Чоловікові допомогло те, що він розповів, що піднімався по промаркірованому маршруту, а також вчасно звернувся за допомогою до настання сутінків. Судячи з фото, чоловік піднімався без зимової екіпіровки.

На жаль, в прес-центрі ДСНС ім'я врятованого американця не повідомляють.

Тим часом, Карпати засипає снігом, а частина України заллє дощами: рятувальники попередили про погіршення погоди.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.
Архів
Новини
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
За 11 місяців черкаський "Азот" справив 1,42 млн тонн азотних мінеральних добрив 11:55
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Сьогодні в Україні туман і мокрі дороги: водіїв попередили про небезпеку 11:23
Василь Хмельницький спростував дані про наявність у нього бізнесу в анексованому Криму 11:11
більше новин
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв 12:13
Василь Хмельницький спростував дані про наявність у нього бізнесу в анексованому Криму 11:11
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
більше новин
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
Реєстр боржників: в Мін'юсті розповіли, скільки українців вже в нього потрапили 08:50
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok