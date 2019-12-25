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25 грудня 2019, середа, 15:59 8
Президент 2019-12-25T16:22:02+02:00
Українські Новини
Президент підписав закон про спрощення оренди державного та комунального майна

Президент підписав закон про спрощення оренди державного та комунального майна

Таня Войтюк
Оренда приміщень, Нерухомість, Ціни на нерухомість, оренда, держмайно
Володимир Зеленський. Офіс Президента
Володимир Зеленський. Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський, крім заборони на імпорт електроенергії з Росії, також підписав закон "Про оренду державного та комунального майна" № 157-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

Зазначається, що цей закон впроваджує просту і прозору процедуру надання в оренду державного та комунального майна, яка є більш вигідною завдяки вільній конкуренції.

Документ викладає в новій редакції закон "Про оренду державного та комунального майна", а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України про процедури банкрутства і низки законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що знаходиться у державній та комунальній власності.

Відповідно до закону, передача в оренду державного та комунального майна буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі.

У цій системі у відкритому доступі буде опубліковано всю інформацію про договори оренди майна. Закон визначає чіткі етапи і терміни процедури передачі в оренду майна, яке не використовується державою. Також з'являться бази публічних переліків державного і комунального майна, переданого в оренду.

Так, передбачається створення двох переліків: перелік першого типу (перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні) і перелік другого типу (перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону). Стартова орендна плата на аукціонах буде розраховуватися не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, що передує даті визначення цієї орендної плати.

Переоцінка потенційного об'єкта оренди здійснюється в разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об'єкта дорівнює 0 або якщо залишкова балансова вартість об'єкта оренди становить менше 10% від його первинної балансової вартості. Законопроєктом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного і комунального майна.

Зазначено, що прийняття закону забезпечить удосконалення механізмів і процедур передачі державного і комунального майна в оренду, сприятиме прозорості й відкритості приватизаційних процесів, а також збільшенню надходжень до державного і місцевих бюджетів.

Як повідомляли Українські Новини, за 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень. Тим часом термінали F і D в "Борисполі" хочуть здати в оренду.

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