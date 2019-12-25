Президент підписав закон про спрощення оренди державного та комунального майна

Президент України Володимир Зеленський, крім заборони на імпорт електроенергії з Росії, також підписав закон "Про оренду державного та комунального майна" № 157-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

Зазначається, що цей закон впроваджує просту і прозору процедуру надання в оренду державного та комунального майна, яка є більш вигідною завдяки вільній конкуренції.

Документ викладає в новій редакції закон "Про оренду державного та комунального майна", а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України про процедури банкрутства і низки законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що знаходиться у державній та комунальній власності.

Відповідно до закону, передача в оренду державного та комунального майна буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі.

У цій системі у відкритому доступі буде опубліковано всю інформацію про договори оренди майна. Закон визначає чіткі етапи і терміни процедури передачі в оренду майна, яке не використовується державою. Також з'являться бази публічних переліків державного і комунального майна, переданого в оренду.

Так, передбачається створення двох переліків: перелік першого типу (перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні) і перелік другого типу (перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону). Стартова орендна плата на аукціонах буде розраховуватися не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, що передує даті визначення цієї орендної плати.

Переоцінка потенційного об'єкта оренди здійснюється в разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об'єкта дорівнює 0 або якщо залишкова балансова вартість об'єкта оренди становить менше 10% від його первинної балансової вартості. Законопроєктом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного і комунального майна.

Зазначено, що прийняття закону забезпечить удосконалення механізмів і процедур передачі державного і комунального майна в оренду, сприятиме прозорості й відкритості приватизаційних процесів, а також збільшенню надходжень до державного і місцевих бюджетів.

Як повідомляли Українські Новини, за 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень. Тим часом термінали F і D в "Борисполі" хочуть здати в оренду.