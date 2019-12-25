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25 грудня 2019, середа, 14:33 5
Суспільство 2019-12-25T14:34:44+02:00
Українські Новини
Інна Соболєва заявила, що поліція гальмує розслідування вбивства її трирічного сина

Інна Соболєва заявила, що поліція гальмує розслідування вбивства її трирічного сина

Валерия Драгомирова
Саша Соболєв, Інна Соболєва, В'ячеслав Соболєв, Розслідування
Інна Соболєва. Фото: Facebook/Інна Соболєва
Інна Соболєва. Фото: Facebook/Інна Соболєва

Дружина відомого бізнесмена В'ячеслава Соболєва, Інна Соболєва, розповіла, що поліцейські тягнуть з розслідуванням вбивства її 3-річного сина Саші, якого кілер убив при замаху на В'ячеслава.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Страні".

"Слідчі нам не дзвонять. Коли ми дзвонимо, вони кажуть, що передзвонять. І ніхто не передзвонює. На другий день після того, що сталося, ми з чоловіком назвали прізвища людей, яких ми підозрюємо в тому, що трапилося. Через два тижні нам вперше подзвонив слідчий і попросив їх контакти. Це що, розслідування? Це імітація", - розповіла Інна Соболєва.

За інформацією Соболєвих, Юсуп Абуєв, якого поліція вважає організатором злочину, є лише однією з ланок замовного вбивства. При цьому ніхто з тих, кого В'ячеслав Соболєв публічно називав в якості потенційних замовників не був допитаний поліцією.

"Через майже два тижні поліція у нас просила їх контакти", - уточнила Інна Соболєва.

Про те, що слідство гальмують навмисно, Соболєва почала здогадуватися ще через кілька днів після початку розслідування, коли слідчий пішов на лікарняний, а іншого не призначили.

"Ми дзвонимо, нам не відповідають, не передзвонюють. Ми вважаємо, що розслідування свідомо гальмують, тому і проводимо своє, незалежне розслідування. Інформація про це знаходиться в двох країнах, в Ізраїлі та в Америці - на випадок, якщо з нами щось станеться, її оприлюднять", - говорить Соболєва.


Як повідомляли Українські Новини, Інна Соболєва розповіла, що переміщується на тому ж Range Rover, в якому 1 грудня застрелили її трирічного сина. За спраою затримано двох 20-річних добровольців АТО.

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