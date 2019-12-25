Інна Соболєва заявила, що поліція гальмує розслідування вбивства її трирічного сина

Дружина відомого бізнесмена В'ячеслава Соболєва, Інна Соболєва, розповіла, що поліцейські тягнуть з розслідуванням вбивства її 3-річного сина Саші, якого кілер убив при замаху на В'ячеслава.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Страні".

"Слідчі нам не дзвонять. Коли ми дзвонимо, вони кажуть, що передзвонять. І ніхто не передзвонює. На другий день після того, що сталося, ми з чоловіком назвали прізвища людей, яких ми підозрюємо в тому, що трапилося. Через два тижні нам вперше подзвонив слідчий і попросив їх контакти. Це що, розслідування? Це імітація", - розповіла Інна Соболєва.

За інформацією Соболєвих, Юсуп Абуєв, якого поліція вважає організатором злочину, є лише однією з ланок замовного вбивства. При цьому ніхто з тих, кого В'ячеслав Соболєв публічно називав в якості потенційних замовників не був допитаний поліцією.

"Через майже два тижні поліція у нас просила їх контакти", - уточнила Інна Соболєва.

Про те, що слідство гальмують навмисно, Соболєва почала здогадуватися ще через кілька днів після початку розслідування, коли слідчий пішов на лікарняний, а іншого не призначили.

"Ми дзвонимо, нам не відповідають, не передзвонюють. Ми вважаємо, що розслідування свідомо гальмують, тому і проводимо своє, незалежне розслідування. Інформація про це знаходиться в двох країнах, в Ізраїлі та в Америці - на випадок, якщо з нами щось станеться, її оприлюднять", - говорить Соболєва.



Як повідомляли Українські Новини, Інна Соболєва розповіла, що переміщується на тому ж Range Rover, в якому 1 грудня застрелили її трирічного сина. За спраою затримано двох 20-річних добровольців АТО.