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24 декабря 2019, вторник, 18:29 1956
Общество 2019-12-24T19:15:01+02:00
Українські Новини
Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева

Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева

Таня Войтюк
Вячеслав Соболев, Range Rover, обстрел автомобиля, Киллер
Инна Соболева. Фото: Facebook/Инна Соболева
Инна Соболева. Фото: Facebook/Инна Соболева

Супруга бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева, Инна Соболева, спустя почти месяц после стрельбы в центре Киева рассказала о том, что она перемещается на том же Range Rover, в котором 1 декабря застрелили ее трехлетнего сына во время покушения на мужа.  

Об этом она рассказала в интервью "Стране".

"Я сейчас езжу на том же автомобиле Range Rover, в котором произошло убийство. С теми же номерными знаками, и мне не страшно в него садиться. У нас пропал страх. Мы будем и дальше на нем ездить. Пусть этого автомобиля боятся те люди, которые совершили это преступление", - заявила она.

По словам Инны Соболевой, первую неделю после убийства их охраняла частная фирма и супруги ездили на бронированных автомобилях друзей. Сейчас их охраняет полиция.

Женщина также воссоздала события 1 декабря. В принадлежащем им ресторане "Марио" в центре Киева семья ела пиццу, а после поехала домой. Пуля киллера попала в мальчика, так как Вячеслав в момент выстрела наклонился.

"Мы с мужем сели на передние кресла автомобиля. Саша стоял сзади, по центру, между нашими сидениями. Когда мы остановились на светофоре, муж наклонился за роутером. И в тот момент произошел хлопок. Если бы он не наклонился, пуля попала бы в него. Пуля черкнула затылок мужа, доли секунд. Сейчас могло не быть их обоих. Хочу отметить, что полиция до сих пор не провела экспертизу ранения моего мужа", - заявила Инна Соболева.

Как сообщали Українські Новини, по Range Rover Вячеслава Соболева стреляли вечером в воскресенье, 1 декабря. По делу задержаны два 20-летних добровольца АТО

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