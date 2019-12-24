Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева

Супруга бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева, Инна Соболева, спустя почти месяц после стрельбы в центре Киева рассказала о том, что она перемещается на том же Range Rover, в котором 1 декабря застрелили ее трехлетнего сына во время покушения на мужа.

Об этом она рассказала в интервью "Стране".

"Я сейчас езжу на том же автомобиле Range Rover, в котором произошло убийство. С теми же номерными знаками, и мне не страшно в него садиться. У нас пропал страх. Мы будем и дальше на нем ездить. Пусть этого автомобиля боятся те люди, которые совершили это преступление", - заявила она.

По словам Инны Соболевой, первую неделю после убийства их охраняла частная фирма и супруги ездили на бронированных автомобилях друзей. Сейчас их охраняет полиция.

Женщина также воссоздала события 1 декабря. В принадлежащем им ресторане "Марио" в центре Киева семья ела пиццу, а после поехала домой. Пуля киллера попала в мальчика, так как Вячеслав в момент выстрела наклонился.

"Мы с мужем сели на передние кресла автомобиля. Саша стоял сзади, по центру, между нашими сидениями. Когда мы остановились на светофоре, муж наклонился за роутером. И в тот момент произошел хлопок. Если бы он не наклонился, пуля попала бы в него. Пуля черкнула затылок мужа, доли секунд. Сейчас могло не быть их обоих. Хочу отметить, что полиция до сих пор не провела экспертизу ранения моего мужа", - заявила Инна Соболева.

Как сообщали Українські Новини, по Range Rover Вячеслава Соболева стреляли вечером в воскресенье, 1 декабря. По делу задержаны два 20-летних добровольца АТО.