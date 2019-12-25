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25 грудня 2019, середа, 13:00 5
Суспільство 2019-12-25T13:45:02+02:00
Українські Новини
Частина депутатів відмовилися голосувати: Миколаївська облрада не змогла прийняти бюджет-2020

Частина депутатів відмовилися голосувати: Миколаївська облрада не змогла прийняти бюджет-2020

Анна Рудык
Держбюджет-2020, Бюджет, Миколаївська облрада
Бюджет
Бюджет

Миколаївська обласна рада не змогла прийняти бюджет на 2020 рік.

Про це Українським Новинам повідомив представник облради.

Депутати зібралися 24 грудня в 10:00 і завершили 31-ю позачергову сесію після 21:00.

Частина депутатів відмовилися голосувати за бюджет без коригувань щодо фінансування низки сфер соціального захисту населення.

Попередньо, 32-а позачергова сесія облради відбудеться 26 грудня.

Проектом планується прийняти бюджет на 2020 рік, затвердивши доходи в розмірі 2,914 млрд гривень і видатки в сумі 2,905 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав державний бюджет на 2020 рік. Доходи держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати – 1 180,099 млрд гривень.

Раніше, 14 листопада, Верховна Рада прийняла проект Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у другому читанні і в цілому. На витрати Ради наступного року заклали два мільярди гривень.

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