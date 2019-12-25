Росія запустила перший пасажирський поїзд через Керченську протоку

Після відкриття залізниці через Керченську протоку, Росія запустила через неї перший поїзд. Про це повідомляє ТАСС.

Так, повідомляється, що запуск відбувся поїздом, який рухався за маршрутом Санкт-Петербург - Севастополь і вперше перетнув Кримський міст, заїхавши на територію анексованого Росією Криму.

Наголошується, що поїзд проїхав по мосту приблизно за 20 хвилин. Склад спеціально уповільнив хід, щоб пасажири могли розглянути арки моста, а ті, хто спостерігав за ходом поїзда - "сфотографувати і привітати його".

Також відомо, що в 09:25 по Москві (08.25 по Києву) поїзд прибув у Севастополь.

Як повідомляли Українські Новини, тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко направив листа на ім'я Генерального секретаря ООН Антоніу Гутеррешу, в якому повідомив ситуацію навколо моста в Керченській протоці.

Тим часом представництво Президента Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим заявляє про незаконність відкриття залізничного руху по мосту через Керченську протоку.