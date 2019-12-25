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25 грудня 2019, середа, 10:30 4
Суспільство 2019-12-25T11:15:01+02:00
Українські Новини
Росія запустила перший пасажирський поїзд через Керченську протоку

Росія запустила перший пасажирський поїзд через Керченську протоку

Анна Рудык
Керченська протока, Керченський міст, анексія Криму
Керченський міст. Фото: beztabu.net
Керченський міст. Фото: beztabu.net

Після відкриття залізниці через Керченську протоку, Росія запустила через неї перший поїзд. Про це повідомляє ТАСС.

Так, повідомляється, що запуск відбувся поїздом, який рухався за маршрутом Санкт-Петербург - Севастополь і вперше перетнув Кримський міст, заїхавши на територію анексованого Росією Криму.

Наголошується, що поїзд проїхав по мосту приблизно за 20 хвилин. Склад спеціально уповільнив хід, щоб пасажири могли розглянути арки моста, а ті, хто спостерігав за ходом поїзда - "сфотографувати і привітати його".

Також відомо, що в 09:25 по Москві (08.25 по Києву) поїзд прибув у Севастополь.

Як повідомляли Українські Новини, тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко направив листа на ім'я Генерального секретаря ООН Антоніу Гутеррешу, в якому повідомив ситуацію навколо моста в Керченській протоці.

Тим часом представництво Президента Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим заявляє про незаконність відкриття залізничного руху по мосту через Керченську протоку.

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