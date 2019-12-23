Россия запустила поезда через Керченский пролив

Россия открыла движение по железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента России Владимира Путина, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Путин принял участие в церемонии отправления скорого пассажирского поезда по маршруту "Санкт-Петербург - Севастополь", который первым прибудет в аннексированный Россией Крым по мосту.

Перед церемонией открытия Президент России проехал в кабине машиниста по мосту, осмотрел участок железной дороги и пообщался со строителями-мостовиками.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной ветвей.

Движение грузовых поездов Россия планирует открыть летом 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, ЕС хочет ввести санкции против 6 причастных к строительству Керченского моста.

Ранее в ЕС заявили, что строительство Керченского моста изолирует Крым от Украины. Указано, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море.

Ранее Путин приехал в оккупированный Крым открывать Керченский мост.