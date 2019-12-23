Россия запустила поезда через Керченский пролив

Россия открыла движение по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента России Владимира Путина, передают Українськi Новини. Согласно ему, Путин принял участие в церемонии отправления скорого пассажирского поезда по маршруту "Санкт-Петербург - Севастополь", который первым прибудет в аннексированный Россией Крым по мосту. Перед церемонией открытия Президент России проехал в кабине машиниста по мосту, осмотрел участок железной дороги и пообщался со строителями-мостовиками. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной ветвей. Движение грузовых поездов Россия планирует открыть летом 2020 года. Как сообщали Українськi Новини, ЕС хочет ввести санкции против 6 причастных к строительству Керченского моста. Ранее в ЕС заявили, что строительство Керченского моста изолирует Крым от Украины. Указано, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море. Ранее Путин приехал в оккупированный Крым открывать Керченский мост.