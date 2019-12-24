подписаться на рассылку
23 23.35
25.3 25.9
˟
  • Новости
  • Политика
  • Украина сообщила Генсеку ООН про запуск поездов по Крымскому мосту
24 декабря 2019, вторник, 08:44 44
Политика 2019-12-24T09:15:01+02:00
Українські Новини
Украина сообщила Генсеку ООН про запуск поездов по Крымскому мосту

Украина сообщила Генсеку ООН про запуск поездов по Крымскому мосту

Ольга Фандорина
Керченский мост, Аннексия Крыма, Юрий Витренко
Керченский мост. Фото: beztabu.net
Керченский мост. Фото: beztabu.net

Временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко направил письмо на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором сообщил ситуацию вокруг моста в Керченском проливе. Об этом сообщает Twitter представительства Украины при ООН.

В частности, в письме говорится о том, что строительство моста не изменят статус Крыма, который сейчас аннексирован Российской Федерацией.

"Временный поверенный Юрий Витренко направил Генсеку ООН письмо, в котором проинформировал его о ситуации вокруг моста в Керченском проливе. Ни поездки российских чиновников, ни строительство моста не могут изменить статус Крыма, который является неотъемлемой частью территории Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее Путин прокатился по Керченскому мосту за рулем КамАЗа.

Керченский мост понадобится оккупантам, когда будут покидать Крым.

Больше новостей о: Керченский мост Аннексия Крыма Юрий Витренко

Архив
Новости
Против детективов НАБУ открыли уголовное производство из-за ложного заключения эксперта по делу Писарука-Бахматюка, - СМИ 09:19 Документ
В России потерпел крушение современный истребитель 09:13
В Канаде произошло 5 землетрясений за один день 09:07
Люди сгорели заживо: подробности трагедии в интернате в Луганской области 08:47
Украина сообщила Генсеку ООН про запуск поездов по Крымскому мосту 08:44
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
больше новостей
Диспетчеры "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию АЭС на 400 МВт в воскресенье из-за низкого потребления электроэнергии, - Герус 15:14
Промпроизводство продолжает падать 20:30
На спортклуб Порошенко собираются подать в суд за съемку голых женщин, детей и Зеленского 15:48
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok