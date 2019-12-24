Украина сообщила Генсеку ООН про запуск поездов по Крымскому мосту

Временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко направил письмо на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором сообщил ситуацию вокруг моста в Керченском проливе. Об этом сообщает Twitter представительства Украины при ООН.

В частности, в письме говорится о том, что строительство моста не изменят статус Крыма, который сейчас аннексирован Российской Федерацией.

"Временный поверенный Юрий Витренко направил Генсеку ООН письмо, в котором проинформировал его о ситуации вокруг моста в Керченском проливе. Ни поездки российских чиновников, ни строительство моста не могут изменить статус Крыма, который является неотъемлемой частью территории Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее Путин прокатился по Керченскому мосту за рулем КамАЗа.

Керченский мост понадобится оккупантам, когда будут покидать Крым.