У Зеленского прокомментировали запуск поездов Россией через Керченский пролив

Представительство Президента Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым заявляет о незаконности открытия железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив.

Об этом говорится в сообщении представительства на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территорией Украины - Автономной Республикой Крым и г. Севастополь, который состоялся сегодня, 23 декабря 2019 года", - говорится в нем.

Любой въезд и выезд на территорию Крыма должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) на административной границе.

Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря Президента России Владимира Путина в Крым.

Отмечается, что такие действия России являются грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением общепризнанных принципов и норм международного права.

Как сообщали Українськi Новини, Россия открыла движение по железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Тем временем ЕС хочет ввести санкции против 6 причастных к строительству Керченского моста.