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25 грудня 2019, середа, 10:18 20
Силові структури 2019-12-25T10:19:37+02:00
Українські Новини
Директором ДБР замість Труби стане "слуга народу" Ірина Венедиктова, - ЗМІ

Директором ДБР замість Труби стане "слуга народу" Ірина Венедиктова, - ЗМІ

Валерия Драгомирова
Труба Роман, ДБР, Ірина Венедиктова
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Тимчасово виконуючим обов'язки Державного Бюро розслідувань замість Романа Труби буде призначена депутат від "Слуги народу" Ірина Венедиктова.

Про це повідомляє Telegram-каналу "Політика Страни" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, що після вступу в силу закону про ДБР, все колишнє керівництво позбулося своїх повноважень і президент протягом 5 днів повинен призначити в. о. директора Держбюро.

"Ірина Венедиктова приєдналася до Зе-команди ще до виборів президента. В політичних колах її пов'язують з Аваковим. Хоча, за іншими даними, вона останнім часом намагається орієнтуватися безпосередньо на Зеленського", - повідомляє Telegram-канал.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський схвалив перезавантаження ДБР.


Крім того, Зеленський хоче встановити одноосібну форму правління ДБР.

Раніше Труба припустив припинення справ Порошенка, якщо на його місце призначать когось із Генпрокуратури.

Тим часом КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР.

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