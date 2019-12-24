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24 грудня 2019, вівторок, 23:42 4
Судова влада 2019-12-24T23:50:43+02:00
Українські Новини
Суд продовжив арешт екс-міністра МВОТ Гримчака до 14 лютого

Суд продовжив арешт екс-міністра МВОТ Гримчака до 14 лютого

Таня Войтюк
Юрій Гримчак, Суд, ВАКС, НАБУ
Юрій Гримчак. Фото:
Юрій Гримчак. Фото: "Радіо Свобода"

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 14 лютого 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про продовження терміну утримання під вартою Гримчака.

Так, підозрюваному продовжено термін утримання під вартою на 53 дні до 14 лютого 2020 року з альтернативою внесення застави в сумі 1,9 млн гривень.

Гримчак підозрюється за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, зловживання впливом) Кримінального кодексу.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні правоохоронці затримали заступника міністра МВОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень.

8 жовтня суд продовжив арешт з заставою до 14 листопада.Пізніше Генпрокуратура зняла з Гримчака підозра в шахрайстві і оголосила йому про підозру у зловживанні впливом.

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