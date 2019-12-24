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24 грудня 2019, вівторок, 22:06 7
Силові структури 2019-12-24T22:10:38+02:00
Українські Новини
Бойовик "ДНР" з позивним "Москва" катував українських військовополонених, - СБУ

Бойовик "ДНР" з позивним "Москва" катував українських військовополонених, - СБУ

Таня Войтюк
СБУ, Тортури, Бойовики, український військовий
Бойовики (ілюстрація). Фото: facebook.com/Nacsprotyv
Бойовики (ілюстрація). Фото: facebook.com/Nacsprotyv

Служба безпеки України раніше вручила меру Обухова підозру у привласненні землі для ветеранів АТО і переселенців, та заочно повідомила бойовику самопроголошеної "Донецької народної республіки" з позивним "Москва" про підозру у застосуванні тортур до українських військовополонених.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Йому інкримінується злочин за ч. 2 ст.146 (незаконне позбавлення волі двох або більше осіб), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими) Кримінального кодексу.

За даними слідчих, бойовик протягом вересня 2014 року - травня 2015 року, діючи за попередньою змовою групи осіб з посадовими особами Збройних сил Росії, безпосередньо брав участь в бойових зіткненнях з українськими військовослужбовцями в районі донецького аеропорту, здійснював пропагандистську діяльність шляхом публікацій антиукраїнських статей, виготовляв проросійські відеоматеріали і розміщував їх в інтернеті.

Також повідомляється, що він на порушення норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими застосовував тортури електричним струмом до українських військовослужбовців, що потрапили в полон під час оборони донецького аеропорту, для отримання даних воєнного характеру.

Бойовика викликано до органу розслідування на 2 січня 2020 року для проведення слідчих дій. У разі його неявки без поважних причин слідство ініціюватиме затримання і взяття під варту бойовика. Інкриміноване йому скоєння особливо тяжких злочинів передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР почало розслідувати побиття СБУшниками у лісі затриманого в 2016.

Раніше суд відмовився відшкодовувати збитки бізнесменові з Маріуполя, якого викрали бійці "Азова".

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