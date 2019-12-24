Бойовик "ДНР" з позивним "Москва" катував українських військовополонених, - СБУ

Служба безпеки України раніше вручила меру Обухова підозру у привласненні землі для ветеранів АТО і переселенців, та

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Йому інкримінується злочин за ч. 2 ст.146 (незаконне позбавлення волі двох або більше осіб), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими) Кримінального кодексу.

За даними слідчих, бойовик протягом вересня 2014 року - травня 2015 року, діючи за попередньою змовою групи осіб з посадовими особами Збройних сил Росії, безпосередньо брав участь в бойових зіткненнях з українськими військовослужбовцями в районі донецького аеропорту, здійснював пропагандистську діяльність шляхом публікацій антиукраїнських статей, виготовляв проросійські відеоматеріали і розміщував їх в інтернеті.

Також повідомляється, що він на порушення норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими застосовував тортури електричним струмом до українських військовослужбовців, що потрапили в полон під час оборони донецького аеропорту, для отримання даних воєнного характеру.

Бойовика викликано до органу розслідування на 2 січня 2020 року для проведення слідчих дій. У разі його неявки без поважних причин слідство ініціюватиме затримання і взяття під варту бойовика. Інкриміноване йому скоєння особливо тяжких злочинів передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР почало розслідувати побиття СБУшниками у лісі затриманого в 2016.

Раніше суд відмовився відшкодовувати збитки бізнесменові з Маріуполя, якого викрали бійці "Азова".