ГБР начало расследовать избиение СБУшниками в лесу задержанного в 2016

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследовать избиение сотрудниками Службы безопасности Украины задержанного в 2016 году.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, о жестоком обращении сотрудников СБУ с задержанным ГБР сообщила председатель Мониторинговой миссии Организации Объединенных наций (ООН) Матильда Богнер.\r\nПредседатель сообщила, что в апреле 2016 года работники СБУ во время задержания надели подозреваемому на голову мешок, отвезли в лесополосу и избили.\r\nЧтобы скрыть свое преступление, они с помощью угроз заставили задержанного подписать нужные процессуальные документы.\r\nСледователи ГБР открыли дело по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса.\r\nПравоохранителям грозит лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2016 миссия ООН задокументировала много пыток в учреждениях, подконтрольных СБУ.\r\n