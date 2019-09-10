ГБР начало расследовать избиение СБУшниками в лесу задержанного в 2016

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследовать избиение сотрудниками Службы безопасности Украины задержанного в 2016 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, о жестоком обращении сотрудников СБУ с задержанным ГБР сообщила председатель Мониторинговой миссии Организации Объединенных наций (ООН) Матильда Богнер.

Председатель сообщила, что в апреле 2016 года работники СБУ во время задержания надели подозреваемому на голову мешок, отвезли в лесополосу и избили.

Чтобы скрыть свое преступление, они с помощью угроз заставили задержанного подписать нужные процессуальные документы.

Следователи ГБР открыли дело по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Правоохранителям грозит лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 миссия ​ООН задокументировала много пыток в учреждениях, подконтрольных СБУ.