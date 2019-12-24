Помилково сплачені податки повернуть онлайн: в Україні запрацює новий електронний сервіс

Українські держоргани поступово освоюють віртуальний простір. Так, ПФУ запустив онлайн програму для перерахунку пенсій, а Державна податкова служба України запровадила новий електронний сервіс, який дозволить повернути платнику податків надміру або помилково сплачені податки в режимі онлайн.

Про це повідомляє "Сьогодні".

"Тепер платники податків можуть керувати власними переплатами, не виходячи з офісу або будинку. Все, що потрібно, – комп'ютер, доступ в інтернет і кваліфікований електронний підпис", – сказано в повідомленні.

Заявку на повернення коштів можна подати в електронному кабінеті платника податків або через "єдине вікно подання електронної звітності".

"Запуск сервісу автоматичного повернення помилково або надміру сплачених податків дозволив мінімізувати втрати часу та коштів на відправку заяв приблизно 132 тисяч платників. Саме стільки платників щорічно в середньому подають заяви про повернення коштів з бюджету. За допомогою нового сервісу починаючи з 1 листопада платникам вже повернуто з бюджету понад 700 млн грн. Продовжуємо створювати податкову в смартфоні", - відзначив голова ДПС Сергій Верланов.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні знизять податки українцям з маленькою зарплатою.

Тим часом Мінекономіки планує ввести єдиний мінімальний податок за землю для агровиробників.